Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio 2022

Cornelia rivela a Robert di essersi addossata la colpa riguardo al coltello rotto, ma a quel punto Robert – insieme ad Andrè – rimprovera pesantemente Benni di fronte a tutti e poi lo licenzia.

Benni, dopo essere stato licenziato, raccoglie le sue cose dai Sonnbichler, con l’intenzione di recarsi a Monaco per cercare un nuovo lavoro.

Erik dice ad Ariane che potranno sposarsi la settimana successiva. La donna, commossa, chiede a Selina di essere la sua testimone e lei accetta.

Erik ha scoperto da Florian che esiste una copia della sua confessione e – con Ariane – tenta di capire chi possa averla.

A Maja tornano indietro dei cappelli che Storchheimer non ha evidentemente gradito. La ragazza ci resta male e Shirin, per distrarla, la convince a fare un giro in bici, poi le due si fermano a giocare a frisbee.