Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la drammatica decisione di ARIANE

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è abituata a lottare sempre, anche quando sembrano non esserci più chance. Di fronte ad una malattia che non lascia stampo, però, anche la dark lady di ghiaccio si arrenderà. E così, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna prenderà una decisione drammatica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 19 febbraio 2022

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Ariane rubano le prove a Florian

Da quando Ariane ha scoperto di avere un tumore incurabile al cervello, la sua vita è completamente cambiata. Se da una parte la donna ha perso interesse per gli affari e, in parte, per la sua vendetta contro Christoph (Dieter Bach), dall’altra ha anche riscoperto l’amore…

Come sappiamo, è stata infatti proprio la drammatica diagnosi ricevuta dalla Kalenberg a far capire a quest’ultima di amare Erik (Sven Waasner), con cui si è lasciata andare ai sentimenti per la prima volta dopo la morte di Karl (Stephan Schäfer).

A quel punto i due innamorati hanno deciso di godersi ogni istante a loro insieme… peccato solo che Vogt potrebbe venire arrestato da un momento all’altro! Un’eventualità che Ariane non potrà permettere a nessun costo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane chiede l’eutanasia

Determinata a impedire che il suo amato finisca in carcere, la Kalenberg organizzerà dunque una temeraria impresa per distruggere le prove contro Vogt contemporaneamente dal cellulare di Florian (Arne Löber) e Lars/Cornelius (Christoph Mory). E, purtroppo per questi ultimi, l’impresa riuscirà!

Erik e Ariane potranno così celebrare il loro trionfo, ma i festeggiamenti non dureranno a lungo a causa dell’ennesimo malore della donna. E sarà a quel punto che la dark lady prenderà una decisione drammatica…

Consapevole del fatto che il dolore è destinato a peggiorare con il passare del tempo, la Kalenberg deciderà di mettere fine alle proprie sofferenze prima che diventino insopportabili. Sarà così che Ariane farà ad Erik una richiesta inaspettata: aiutarla a morire! Vogt acconsentirà all’eutanasia? E, soprattutto, la Kalenberg morirà davvero?