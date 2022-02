Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la terribile scoperta di ARIANE

Se la paura di morire aveva portato Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) a sotterrare l’ascia di guerra, la scoperta di essere sana riporterà a galla tutta la rabbia e l’odio della dark lady. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna verrà infatti finalmente a conoscenza della verità sul suo tumore. E la sua reazione sarà terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre di non essere malata

Da mesi ormai va avanti la guerra tra Ariane Kalenberg e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Una guerra senza regole ed esclusione di colpi che nelle ultime settimane è degenerata oltre ogni previsione.

Determinato a liberarsi della sua nemica mortale una volta per tutte, l’albergatore ha infatti fatto in modo che quest’ultima credesse di avere un tumore maligno al cervello, arrivando anche a somministrarle dei potenti farmaci per causare sintomi compatibili con la diagnosi.

Convinta di avere poche settimane di vita, Ariane ha deciso di godersi il tempo rimastole al fianco del suo amato Erik (Sven Waasner), sotterrando l’ascia di guerra con Christoph. Di fronte all’aggravarsi delle proprie condizioni, però, la Kalenberg ha preso una decisione drammatica: togliersi la vita per evitare a se stessa e a Erik le sofferenze dei suoi ultimi giorni. E sarà proprio questo gesto estremo a permetterle di uscire dall’incubo…

Trasportata d’urgenza in ospedale per l’ingestione di una massiccia dose di sonniferi, Ariane verrà infatti sottoposta ad una serie di esami approfonditi, che non rileveranno la presenza di alcun tumore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina rivela ad Ariane le colpe di Christoph

Inutile dire che la Kalenberg resterà a bocca aperta di fronte a quell’incredibile notizia e anche i medici dell’ospedale saranno senza parole di fronte ad un simile “miracolo”. Non avendo alcun sospetto, tutti crederanno infatti che quello di Ariane sia un caso di rarissima guarigione spontanea. Purtroppo per Christoph, però, la verità non resterà segreta a lungo…

Negli stessi istanti in cui Ariane riceverà la bella notizia, infatti, Selina (Katja Rosin) ascolterà una conversazione tra il fidanzato e Werner (Dirk Galuba), scoprendo così la terribile verità: ci sono i due albergatori dietro al presunto tumore di Ariane!

Ebbene, inizialmente la von Thalheim deciderà di tenere la cosa per sé per paura di scatenare una nuova guerra tra la Kalenberg ed i Saalfeld. I suoi buoni propositi, però, non dureranno a lungo: capendo di non poter vivere con un segreto simile, alla fine Selina rivelerà ad Ariane tutta la verità sul suo presunto tumore.

Il risultato? I buoni propositi della Kalenberg di vivere una vita senza odio svaniranno all’istante! Fuori di sé per la rabbia, la dark lady giurerà infatti di far pagare a Christoph a caro prezzo i suoi intrighi e inizierà a preparare la propria vendetta. Erik, però, la vedrà diversamente…

Benché furioso con Saalfeld, Vogt implorerà infatti la fidanzata di non buttarsi in una nuova guerra e di godersi invece la vita al suo fianco. Ariane darà ascolto all’uomo che ama oppure proseguirà nella sua missione vendicativa?