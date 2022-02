Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’incredibile scoperta di ARIANE

Da settimane Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta vivendo un vero e proprio incubo, che è però destinato a finire molto presto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, proprio quando per lei non sembreranno esserci più speranze, la dark lady avrà infatti una sorpresa inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane tenta il suicidio

Da quando Ariane Kalenberg è comparsa al Fürstenhof, Christoph Saalfeld ha visto tutto ciò che aveva costruito andare a pezzi. La dark lady è infatti riuscita a distruggere il suo impero alberghiero, rubargli l’intero patrimonio e sottrargli persino le azioni del Fürstenhof. E non è finita qui!

Pronta a tutto pur di rendere la vita del suo nemico un inferno, Ariane ha infatti colpito quest’ultimo anche negli affetti, tentando di uccidere Tim (Florian Frowein) e avvelenando addirittura Selina (Katja Rosin). E a quel punto Christoph ne ha avuto davvero abbastanza…

Determinato a liberarsi della dark lady una volta per tutte, Saalfeld si è così alleato con il dottor Kamml (Ralf Komorr) per far credere alla Kalenberg di essere malata terminale. Un piano che ha dato frutti ben oltre le aspettative!

Oltre a perdere interesse per gli affari, Ariane sarà infatti così provata dai sintomi del suo presunto tumore da decidere addirittura di togliersi la vita! Christoph causerà dunque indirettamente la morte della sua nemica?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane scopre che il suo tumore è scomparso

Come vi abbiamo anticipato, l’albergatore scoprirà le intenzioni della Kalenberg quando troverà una lettera d’addio scritta da quest’ultima ad Erik (Sven Waasner), nonché un testamento in cui la donna lascia tutto al fidanzato.

Ebbene, invece che allertare immediatamente i soccorsi per impedire che Ariane compia quel folle gesto, Christoph non solo tacerà quanto scoperto ma distruggerà addirittura i due documenti! Purtroppo per lui, però, le cose non andranno secondo i suoi piani…

Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) troveranno infatti la Kalenberg ormai priva di sensi nel bosco e riusciranno a portarla in ospedale appena in tempo, salvandole la vita. Non sarà però questo il vero miracolo!

Per accertarsi delle condizioni della paziente, i medici effettueranno infatti una nuova lastra al cervello, scoprendo che non c’è traccia di tumore! Sarà così che Ariane scoprirà di non essere affatto malata e di avere dunque una vita davanti. Mentre la Kalenberg ed Erik festeggeranno questa “miracolosa guarigione”, però, qualcun altro farà una scoperta inquietante…