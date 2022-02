Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: arriva HANNES, ex di MAJA

Grandissime novità sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Tra pochissimo negli episodi in onda sui nostri teleschermi assisteremo infatti all’ingresso in scena di un personaggio destinato a cambiare per sempre il corso della diciassettesima stagione di Sturm der Liebe. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes è il primo amore di Maja

Da mesi ormai Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) hanno capito di essere fatti l’una per l’altro, anche se i problemi tra le rispettive famiglie hanno reso impossibile una relazione tra loro. Il bel guardacaccia, però, non è il primo ad aver conquistato il cuore della figlia di Selina…

Oltre a Fredrik – l’uomo che la ragazza ha quasi sposato prima di giungere al Fürstenhof – la von Thalheim ebbe infatti un altro “grande amore”: Hannes Fröhlich. Figlio di un dipendente della tenuta dei von Thalheim, Hannes crebbe infatti insieme a Maja, con cui finì per sbocciare l’amore. Purtroppo, però, per loro non ci fu un lieto fine…

La relazione tra i due giovani innamorati finì infatti improvvisamente quando – da un giorno all’altro – Hannes partì per gli Stati Uniti senza nemmeno congedarsi dalla sua amata. Come prevedibile la ragazza ci mise molto tempo a superare il trauma, ma ora la ferita sta per essere riaperta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando – nel corso della puntata 3626 – Hannes presenterà alla reception del Fürstenhof. Grande appassionato della natura, il nuovo arrivato chiederà indicazioni per delle escursioni e gli verrà ovviamente consigliato di rivolgersi a Florian per dei consigli.

Ebbene, i due ragazzi si troveranno fin da subito benissimo l’uno con l’altro, scoprendo di avere molto in comune. Una simpatia che sparirà però poche ore dopo! Quando incontreranno Maja, infatti, scopriranno di essere entrambi degli ex della ragazza!

Ma cosa avrà portato Hannes ad attraversare mezzo mondo per arrivare a Bichlheim? Ebbene, la risposta è molto semplice: Maja! Il giovanotto non ha infatti mai dimenticato la sua prima fidanzata ed ha deciso di ritrovarla per rivelarle finalmente l’incredibile verità sulla sua improvvisa partenza di parecchi anni prima…

Sarà questo l’ingresso in scena di Hannes Fröhlich, un personaggio destinato a segnare per sempre le vite di Maja e Florian, nonché il corso della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore.

Tempesta d’amore, casting news: Pablo Konrad interpreta Hannes Fröhlich

Il personaggio di Hannes Fröhlich verrà interpretato da Pablo Konrad, attore tedesco classe 1991. Originario nelle Isole Canarie, il giovane interprete è cresciuto in Germania, dove si è affermato come musicista oltre che come attore televisivo e teatrale.

Come già anticipato, Konrad entrerà in scena a Tempesta d’amore nei panni di Hannes Fröhlich nel corso della puntata 3626 ed è destinato a farci compagnia per parecchio tempo. Il suo personaggio resterà infatti al Fürstenhof per alcuni mesi e possiamo anticiparvi che lascerà davvero il segno…