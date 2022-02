Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la diabolica decisione di CHRISTOPH

Sembra non esserci possibilità di perdono tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Dopo aver torturato psicologicamente e fisicamente la sua amica mortale per settimane, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore deciderà infatti addirittura di spingere la donna verso la morte… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole togliersi la vita

Quando Christoph decise di far credere ad Ariane di essere malata terminale, non avrebbe mai immaginato quali effetti questa terribile diagnosi avrebbe avuto sulla dark lady.

Da sempre una combattente, di fronte alla prospettiva di una morte imminente la donna è prima scivolata nello sconforto, per poi decidere di vivere al meglio i momenti che le restano. Le cose, però, cambieranno…

I medicinali somministratile dal dottor Kamml (Ralf Komorr) – che, come sappiamo, è complice di Saalfeld – causeranno alla Kalenberg dei sintomi sempre più gravi, rendendole impossibile condurre una vita normale.

E così, il terrore che il dolore diventerà insopportabile nei suoi ultimi giorni, la donna prenderà una decisione drastica: togliersi la vita finché è ancora in grado di farlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph distrugge lettera d’addio e testamento di Ariane

Capendo che Erik (Sven Waasner) non accetterà mai realmente la sua decisione, Ariane organizzerà tutto per occuparsi da sola della propria fine. Dopo aver abilmente rubato dei potenti sonniferi dallo studio di Michael (Erich Altenkopf), si recherà nel bosco per morire da sola. Prima, però, penserà all’uomo che ama…

La Kalenberg lascerà infatti alla reception del Fürstenhof una busta molto importante da consegnare personalmente ad Erik dopo qualche ora. Purtroppo per lei, però, la missiva non giungerà mai a destinazione! Christoph, infatti, riuscirà a mettere le mani sulla preziosa busta e, quando ne vedrà il contenuto, resterà senza parole…

Saalfeld si troverà infatti tra le mani niente meno che una lettera d’addio ed un testamento (ovviamente a favore di Vogt). A quel punto all’albergatore sarà chiaro che la sua nemica mortale intende togliersi la vita… e la sua reazione sarà terribile!

Invece che allertare i soccorsi per impedire che Ariane compia il suo folle gesto, Christoph distruggerà infatti entrambi i documenti e attenderà intrepido che gli giunga la notizia della morte della dark lady. Un crimine che non resterà a lungo segreto…