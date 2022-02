Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 19 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 13 a sabato 19 febbraio 2022

Christoph spinge Cornelius a denunciare subito Erik alla polizia in modo che Selina possa finalmente chiudere con il passato. Von Thalheim, però, vuole mantenere la parola data a Florian e anche Selina è contraria, in quanto non vuole che Ariane perda il fidanzato proprio ora che ha più bisogno di lui.

Nonostante il tentativo di mediazione di Hildegard, Robert licenzia in tronco Benni, che a quel punto quest’ultimo decide di lasciare il Fürstenhof. Vedendo la disperazione di Cornelia, però, Robert decide di concedere una seconda chance al ragazzo… ma ad una condizione!

Erik ed Ariane intuiscono che la seconda copia della confessione di Vogt è nelle mani di “Lars”. I due complici ordiscono dunque un ardito piano per mettere le mani contemporaneamente sul cellulare di Sternberg e di Florian. E, purtroppo per questi ultimi, i due criminali hanno successo!

Rosalie cerca di rimediare al danno politico causato da Michael. La sua idea per risolvere la situazione, però, finisce per portarla a scontrarsi col fidanzato…

Ariane e Erik festeggiano il loro trionfo: ora non esiste più nessuna prova della colpevolezza di Vogt! Poco dopo, però, la Kalenberg ha un malore e, di fronte alle indicibili sofferenze che sta affrontando, prende una decisione: mettere lei stessa fine alla propria vita!

Cornelius è a pezzi, in quanto non ha più nessuna speranza di dimostrare la propria innocenza. Nel tentativo di aiutare il marito, Selina si rivolge a Christoph, che fa al rivale un’offerta tanto allettante quanto inaspettata…

Benni supera la prova imposta da Robert e può dunque restare al Fürstenhof! Cornelia è al settimo cielo per la novità, anche se il ragazzo non sembra avere nessuna intenzione di riappacificarsi con lei…

André dà a Rosalie l’idea vincente per risolvere il suo problema politico.

Maja inizia a notare gli sguardi che Shirin lancia a Florian e chiede spiegazioni all’amica. Inizialmente la Ceylan riesce a trovare delle giustificazioni, ma poi finisce per confessare la terribile verità: si è innamorata del guardacaccia!

Ariane chiede ad Erik di aiutarla a mettere fine alla sua vita e lui, seppur a malincuore, promette di accontentarla… ma solo dopo il matrimonio! L’uomo, però, non ha nessuna intenzione di mantenere la parola data…

Cornelius non riesce a credere che Christoph gli abbia offerto una simile somma per rifarsi una vita lontano dal Fürstenhof. Benché tentato, alla fine rifiuta e parla a Selina della proposta dell’albergatore. A sorpresa, però, la donna lo incoraggia ad accettare i soldi e andarsene!

Alfons è al settimo cielo: la celebre Marita Maricelli ha prenotato una stanza al Fürstenhof! Anche Werner è entusiasta per la notizia e si dice pronto ad esaudire ogni desiderio della famosa ospite…

Ariane capisce che Erik soffre profondamente nel vederla star male e prende dunque una decisione drastica: mettere immediatamente fine alla propria vita! Dopo aver rubato dei potenti sonniferi dallo studio di Michael, la Kalenberg si reca dunque al lago dove uccise Karl e assume l’intera confezione dei potenti farmaci…

Shirin giura a Maja di non avere nessuna intenzione di iniziare una storia con Florian, ma l’amica non le crede. Grazie all’intervento di Cornelius, però, alla fine le due amiche si riappacificano.

Cornelius rimane sconvolto dal comportamento di Selina, ma poi cambia atteggiamento e decide di lottare per riabilitare il proprio nome e ottenere la libertà. L’uomo chiede dunque a Florian di testimoniare contro Erik.

Alfons e Werner scoprono di essere entrambi grandi fan di Marita Maricelli e si preparano a fare colpo sulla diva….