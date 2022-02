Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 26 febbraio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 20 a sabato 26 febbraio 2022

Maja e Florian trovano Ariane appena in tempo e allertano i soccorsi, riuscendo a salvare la vita della Kalenberg. Questa drammatica esperienza finisce per far riavvicinare i due protagonisti…

Erik scopre che Ariane gli aveva lasciato una lettera d’addio ed un testamento, ma che entrambi sono finiti nelle mani di Christoph. Furioso, l’uomo è certo che l’albergatore abbia distrutto i documenti, mentre Selina rifiuta di credere ad una simile insinuazione…

Robert organizza un picnic per Cornelia e Benni, che iniziano finalmente ad avvicinarsi.

Benché certa dell’innocenza di Christoph, Selina decide di affrontare quest’ultimo. Quando si avvicina alla sua stanza, però, ascolta una conversazione riservata dell’uomo con Werner, facendo una scoperta sconvolgente…

Marita Maricelli – un’ex star dei musical – arriva al Fürstenhof, dove viene accolta con tutti gli onori da Werner e Alfons.

Rosalie trova finalmente una soluzione ai suoi problemi in politica… almeno fino a quando André non si mette di mezzo!

Selina non riesce a credere che Christoph possa essere arrivato a far credere ad Ariane di essere malata terminale di cancro! Sconvolta, la donna decide di non rivelare nulla all’amica per evitare di riaccendere l’odio tra quest’ultima e Saalfeld. Christoph, da parte sua, si appella all’amore che lo unisce alla von Thalheim per convincere quest’ultima a non denunciarlo…

Vanessa è triste perché il suo fioretto si è rotto e la ragazza non può permettersi di acquistarne uno nuovo. Quando Max lo scopre, decide di fare una sorpresa alla fidanzata…

Hannes Fröhlich – l’amore di gioventù di Maja – arriva a sorpresa al Fürstenhof e rivela alla sua ex il motivo per cui scomparve anni prima: il nonno della ragazza lo ricattò costringendolo ad andarsene!

Nonostante i tentativi di Christoph di placarla, Selina lo denuncia e rivela poi ad Ariane le macchinazioni dell’albergatore. Mentre Erik tenta di dissuadere la Kalenberg dal farsi giustizia da sola, Saalfeld nega ogni responsabilità davanti alla polizia…

Marita Maricelli chiede ad Alfons di restituirle una spilla che l’uomo ha però nel frattempo dato a Hildegard…

Maja è senza parole di fronte alla rivelazione di Hannes, ma la vera sorpresa arriva quando la ragazza scopre il motivo per cui il ragazzo è a Bichlheim…