TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 27 febbraio al 5 marzo 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 27 febbraio a sabato 5 marzo 2022

Maja resta a bocca aperta di fronte alla dichiarazione d’amore di Hannes, ma capisce che le attenzioni del ragazzo le fanno bene. Nel frattempo anche Florian scopre che il “rivale” intende riconquistare la von Thalheim.

Dopo la denuncia di Selina, Christoph nega ogni responsabilità davanti alla polizia facendo passare la fidanzata per bugiarda. Sconvolta, la donna si trasferisce da Maja, che però capisce che la madre ama ancora l’albergatore…

Werner inizia a frequentare la celebre Marita Maricelli, finendo per scontrarsi con Alfons…

Selina mette Christoph di fronte ad un ultimatum: se vuole salvare il loro amore, deve consegnarsi alla polizia! L’albergatore, però, non ha nessuna intenzione di confessare le sue malefatte…

Marita chiede a Werner di poter mettere una preziosa spilla nella cassaforte del Fürstenhof. Poco dopo, però, il gioiello risulta scomparso…

Nel tentativo di placare Selina, Christoph le regala un cavallo. Lei, però, interpreta il gesto come un tentativo di corruzione e chiude definitivamente la loro relazione.

Werner assicura a Marita che l’assicurazione del Fürstenhof pagherà per il furto della spilla. A sua insaputa, però, il furto è stato in realtà inscenato dalla donna proprio per truffare l’assicurazione!

Cornelius consola Selina per la fine della sua storia con Christoph, ma non resiste dal chiederle una seconda chance…

Shirin sprona Florian e Maja a lottare per il loro amore. La von Thalheim, però, si riavvicina invece a Hannes, con cui scatta anche un bacio!

Selina spiega a Cornelius di non essere ancora pronta per una nuova relazione, in quanto la ferita della fine della relazione con Christoph è ancora troppo recente.

Erik cerca di mettere sotto pressione il dottor Kamml facendogli credere di aver ascoltato una conversazione tra lui e Christoph. E così il medico decide di fuggire…

Werner è preoccupato che il Fürstenhof venga danneggiato dalla storia del furto, ma Marita gli assicura di non voler rendere la notizia pubblica e, anzi, di essere decisa a ripartire subito! A quel punto l’albergatore inizia a intuire che qualcosa non torna…

André e Rosalie continuano a scontrarsi per la proprietà del campo da calcio…

Dopo la scomparsa del dottor Kamml e le pressioni di Selina, Christoph è sempre più in difficoltà. Nella speranza di ottenere la comprensione dell’ex fidanzata, Saalfeld le ribadisce di essere certo che Ariane la avvelenò alcuni mesi prima.

Dopo il loro bacio Maja e Hannes trascorrono una bella serata e finiscono per addormentarsi insieme. L’indomani la ragazza ha un doloroso incontro con Florian, ma decide comunque di dare una chance a Hannes.

Max vuole che il maialino Chantal diventi la mascotte della squadra di calcio di Bichlheim!

Grazie a Cornelia e Benni, Werner scopre il tentativo di truffa di Marita Maricelli. Benché inizialmente furioso con la donna, alla fine l’albergatore si riappacifica con lei e le regala persino il soggiorno in hotel!

Michael torna da un breve soggiorno in Italia dalla figlia Debbie e rivela a Rosalie che Jacob gli ha chiesto di consegnare a Robert i documenti per il divorzio da Eva…

Selina affronta Ariane riguardo al suo presunto avvelenamento: la Kalenberg ovviamente nega tutto, ma l’amica non le crede e decide di seguirla…