Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 6 a sabato 12 febbraio 2022

Maja scopre che Erik non ha nessuna intenzione di costituirsi alla polizia e che Florian ha persino accettato di fargli da testimone di nozze. Sconvolta, la ragazza affronta il fidanzato e decide di troncare il loro rapporto: benché si amino, Erik si frapporrà sempre tra loro!

Vanessa e Max sono finalmente una coppia e si godono la loro tanto attesa felicità.

Erik capisce che Christoph e Werner stanno provando ad allontanare Ariane da lui e riesce a far aprire gli occhi alla sua amata.

Benni aiuta i Sonnbichler con dei lavoretti in casa e instaura subito un bellissimo rapporto con l’anziana coppia.

Nonostante un brutto temporale, la serata allo stadio di Michael, Rosalie e André si rivela un grande successo!

Christoph ha sempre più sospetti su “Lars Sternberg”, le cui referenze di lavoro si rivelano false. Nel frattempo Selina capisce di non poter più mentire al fidanzato, decidendo di rivelargli la verità su Lars / Cornelius.

Maja e Florian soffrono terribilmente per la propria separazione, ma rimangono convinti che si tratti della decisione migliore per entrambi.

Benni continua a tenere a distanza Cornelia e Robert, mentre inizia a vedere nei Sonnbichler quasi dei nonni adottivi. E così, quando il suo tentativo di andare a vivere con Florian e Max fallisce, il ragazzo bussa alla porta di Alfons e Hildegard.

Prima che Selina possa confessare a Christoph la verità, l’albergatore le annuncia di aver scoperto che “Lars Sternberg” altri non è che suo marito Cornelius!

Rosalie è sempre più stressata per il suo lavoro come consigliere regionale e non sembra avere un attimo di pausa. Michael inizia a preoccuparsi per la salute della sua amata…

Benni rompe un prezioso coltello di André, ma lascia che sia Cornelia a prendersi la colpa. Quando Robert scopre l’accaduto, licenzia il ragazzo in tronco!

Shirin e Max provano a fare forza a Maja e Florian, a pezzi per la propria separazione.

Selina racconta a Christoph tutta la storia del marito, ma comunque non riesce ad ottenere il perdono dell’albergatore. Poco dopo, quest’ultimo si presenta da Cornelius, intimandogli di tenersi alla larga dalla donna.

Michael cerca di aiutare Rosalie sostituendola in un evento politico. Involontariamente, però, finisce per mettere la fidanzata nei guai…