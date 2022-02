Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la sorprendente decisione di ERIK

Per colpa di Erik Vogt (Arne Löber), Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) ha perso tutto: reputazione, famiglia, amore… e persino il proprio volto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, sarà proprio il fratello di Florian (Arne Löber) la chiave per il riscatto di Cornelius… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik inganna Florian e distrugge le prove

Commettere una truffa finanziaria è già di per sé un atto vile, ma scaricare la colpa su un innocente rovinandogli la vita è imperdonabile. Non c’è dunque da stupirsi se Florian, dopo aver scoperto di quali crimini si è macchiato Erik, ha deciso di fare giustizia.

Determinato a scagionare Cornelius, il giovane guardacaccia ha dunque teso una trappola al fratello, riuscendo a strappargli una confessione. A quel punto non sembrava esserci più nulla da fare per Erik, che ha però tirato fuori un asso dalla manica: il suo ascendente sul fratellino!

Facendo leva sul buon cuore di Florian, Vogt è dunque riuscito a guadagnare tempo, per poi distruggere le copie della confessione prima che il ragazzo potesse andare alla polizia. E a quel punto per Cornelius non sembrerà più esserci nulla da fare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik promette di scagionare Cornelius

Come prevedibile, l’accaduto è stato un durissimo colpo per von Thalheim, che è caduto nello sconforto: senza la registrazione della confessione di Vogt, infatti, non esistono prove della colpevolezza di quest’ultimo!

L’ennesimo voltafaccia di Erik ha inoltre portato alla fine della relazione tra Maja (Christina Arends) e Florian, costretti a lasciarsi nonostante i forti sentimenti che li uniscono.

Ed Erik? Mentre il fratellino soffrirà per la separazione dalla donna che ama, Vogt sarà testimone di un vero e proprio miracolo: Ariane (Viola Wedekind) scoprirà che il suo tumore è scomparso e di non essere dunque più condannata a morte!

Inutile dire che Erik sarà al settimo cielo per la notizia e proverà a condividere la propria gioia con Florian, che sarà però troppo deluso e addolorato per condividere il suo entusiasmo. Deciso a riconquistare l’amore del parente, Erik prenderà dunque una decisione tanto coraggiosa quanto inaspettata: scagionare Cornelius!

Sì, avete capito bene! Vogt prometterà a Florian di fare in modo che von Thalheim risulti innocente per la truffa di quattro anni prima. Come prevedibile, però, c’è l’inganno: Erik sarà infatti disposto ad aiutare Cornelius solo a patto di non dover incriminare se stesso. Riuscirà nell’impresa?