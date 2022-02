Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: mossa inaspettata di EVA

Una dolorosa ferita sta per riaprirsi nel cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quest’ultimo verrà infatti contattato dalla donna che più di ogni altra gli ha spezzato il cuore: la moglie Eva (Uta Kargel). E a quel punto tutto sarà possibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Eva e Robert

La vita sentimentale di Robert è stata tanto ricca quanto sfortunata. Se l’uomo può dire di aver avuto ben tre grandi amori (caso unico nella storia della soap), allo stesso tempo due di questi sono finiti tragicamente, lasciando nel cuore di Saalfeld delle ferite mai rimarginate del tutto.

I fan di lunga data di Tempesta d’amore ricorderanno sicuramente la bellissima storia d’amore di Robert e Miriam von Heidenberg (Inez Bjørg David): protagonisti della seconda stagione della soap, i due convolarono a giuste nozze al termine dell’annata e dalla loro unione nacque poi Valentina. Proprio la nascita di quest’ultima, però, causò la morte della giovanissima e sfortunata Mirjam…

Con il cuore a pezzi, Robert affrontò una lunga crisi che lo portò inizialmente addirittura a rifiutare la figlioletta. Fu allora che nella sua vita entrò la dolce e bella baby sitter della piccola Valentina – Eva Krendlinger – che riuscì non solo a far riavvicinare Saalfeld alla bambina, ma anche a farlo innamorare. Anche in questo caso, però, non ci fu un lieto fine…

Anni dopo le loro nozze, Eva e Robert attraversarono infatti una grave crisi coniugale che portò la donna a lasciarsi andare ad una notte con Christoph (Dieter Bach), notte in seguito alla quale rimase incinta! Nonostante i tentativi di Robert di superare rabbia e gelosia, alla fine Eva capì che il marito non avrebbe mai accettato il bambino come suo e decise di chiudere il proprio matrimonio e lasciare per sempre il Fürstenhof.

Nonostante i suoi disperati tentativi di rintracciarla, da allora Robert non ha più avuto notizie della moglie. Almeno fino ad ora…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eva scrive a Robert

Come sappiamo, nonostante il profondo dolore per la fine del suo matrimonio con Eva, Robert ha da tempo voltato pagina, ritrovando l’amore al fianco di Cornelia Holle (Deborah Müller), sua amica d’infanzia nonché prima fidanzatina.

Benché innamoratissimi, i due hanno da poco deciso di andare a vivere insieme, ma ciononostante il fantasma di Eva ha continuato ad aleggiare su di loro. Dopo aver scoperto una fotografia della “rivale” nel cassetto del suo amato, Cornelia ha infatti temuto che quest’ultimo non avesse ancora dimenticato la moglie. Un dubbio che tornerà ad affacciarsi molto presto…

Tra qualche giorno, infatti, Robert riceverà una missiva inaspettata proveniente proprio da Eva! Dopo mesi di assoluto silenzio, la donna farà infatti recapitare al marito un’importante comunicazione. E, purtroppo per i fan di questa bellissima coppia, non si tratterà di una dichiarazione d’amore…

Eva invierà infatti tramite Michael (Erich Altenkopf) a Robert i documenti per il divorzio! Insomma, la donna sembrerà più determinata che mai a mettere una volta per tutte la parola “fine” alla sua storia con Robert. Una notizia che farà ricadere quest’ultimo in un dolore che pensava aver ormai superato…

Cornelia ci aveva dunque visto giusto quando temeva che Robert non avesse mai dimenticato Eva? E cosa significa tutto questo per la loro storia?