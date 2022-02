Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la gelosia di FLORIAN

Accettare la fine di un grande amore non è mai semplice. Quando poi alla malinconia si aggiunge la gelosia, il dolore diventa insopportabile! Lo sa bene Florian Vogt (Arne Löber), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con un rivale molto pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Christoph fa uscire Ariane di prigione! Ecco perché…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes vuole riconquistare Maja

Non importa se la decisione è arrivata di comune accordo: la fine della relazione di Florian e Maja (Christina Arends) è ancora una ferita aperta e dolorosissima per entrambi i protagonisti. Una situazione complessa in cui si sta per inserire un nuovo personaggio…

Stiamo ovviamente parlando di Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), primo fidanzato di Maja. Scomparso nel nulla quando i due erano ancora giovanissimi, il ragazzo non diede nessuna spiegazione per la propria partenza né fece più avere notizie di sé… almeno fino ad ora! Tra pochissimo, infatti, Hannes ricomparirà al Fürstenhof con un duplice obiettivo: rivelare a Maja la verità su quanto accaduto anni prima e, soprattutto, riconquistare la ragazza! Tale obiettivo gli riuscirà in pieno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian geloso di Maja e Hannes

Superato lo shock per la ricomparsa del suo ex e, soprattutto, per la scoperta del coinvolgimento del suo adorato nonno nella scomparsa del ragazzo (il vecchio Quirin von Thalheim ricattò infatti Hannes affinché lasciasse la nipotina), Maja si riavvicinerà infatti a Hannes. E tra loro le cose procederanno molto velocemente.

Complice il desiderio di dimenticare Florian, la von Thalheim si lascerà infatti andare ai vecchi sentimenti per Fröhlich, tanto da decidere di concedere a quest’ultimo una seconda possibilità. Una novità che spezzerà il cuore di Vogt…

Quando quest’ultimo vedrà la sua amata baciare il nuovo arrivato, non potrà fare a meno di soffrire terribilmente. E la sofferenza aumenterà esponenzialmente quando Maja gli spiegherà di aver deciso di ricucire la sua relazione con Hannes.

Benché folle di gelosia, però, Florian deciderà di non intromettersi tra la sua ex e Hannes (con cui nel frattempo ha stretto una bella amicizia). E così, nel tentativo di distrarsi, Vogt chiederà aiuto proprio a Shirin (Merve Çakır). Peccato solo che quest’ultima sia segretamente innamorata di lui…