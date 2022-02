Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la rivelazione di HANNES a MAJA

La fine di un amore non è mai semplice da superare… specialmente se avviene in modo traumatico! Ne sa qualcosa Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà riaprirsi una vecchia ferita mai del tutto guarita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: arriva HANNES, primo amore di MAJA e rivale di FLORIAN!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes arriva al Fürstenhof

Gli ultimi mesi non sono certo stati facili per Maja, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Dopo aver sorpreso il suo promesso sposo Frederik a letto con la sua migliore amica Shirin (Merve Çakır), la ragazza aveva ritrovato l’amore al fianco di Florian Vogt (Arne Löber), ma anche in questo caso non c’è stato un lieto fine.

I due protagonisti hanno infatti deciso di lasciarsi a causa della faida tra le rispettive famiglie, nonostante i profondi sentimenti che li legano. E, come se non bastasse, il lavoro al Fürstenhof li sta però portando a incontrarsi continuamente, rendendo la loro separazione ancora più dolorosa.

Per la von Thalheim, però, le prove non sono ancora finite! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la ragazza si ritroverà improvvisamente di fronte al primo uomo a farla innamorare e a spezzarle il cuore: Hannes Fröhlich (Pablo Konrad).

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: la storia di Maja e Hannes

Qual è dunque la storia che lega Maja e Hannes? Cresciuti insieme e innamoratisi giovanissimi, i due sembravano destinati a stare insieme per la vita. C’era però un problema: mentre Maja era la nipote del potente Quirin von Thalheim (Werner Rom), Hannes era invece il figlio dell’autista di quest’ultimo. Una differenza di classe sociale che finì per distruggere il loro amore…

Determinato ad impedire che l’adorata nipotina frequentasse un ragazzo di estrazione così umile, Quirin mise infatti Hannes di fronte ad un ultimatum: avrebbe dovuto lasciare immediatamente Maja, altrimenti suo padre avrebbe perso il lavoro.

Il risultato? Per proteggere il genitore, Hannes partì improvvisamente per gli Stati Uniti senza nemmeno congedarsi dalla sua amata. Quest’ultima non ebbe mai più notizie di quel ragazzo che tanto aveva amato e trascorse mesi interi a piangere interrogandosi su quanto potesse essere successo. Un mistero che non rimarrà però tale per sempre…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre perché Hannes la lasciò

Ciò che spingerà Hannes a lasciare gli Stati Uniti per viaggiare fino al Fürstenhof sarà infatti proprio il desiderio di confessare finalmente alla sua ex la verità su quanto accaduto anni prima. Quando Maja ascolterà per la prima volta la sua storia, però, non crederà ad una parola e accuserà il ragazzo di essere un bugiardo, oltre che un vigliacco. La attende però una sorpresa!

Quando la von Thalheim si confiderà con il padre, infatti, quest’ultimo non solo confermerà la storia di Hannes, ma rivelerà di aver dovuto lui stesso affrontare le ostilità di Quirin: l’anziano non voleva infatti che Selina (Katja Rosin) sposasse un uomo di umili origini. Cornelius (Christoph Mory) spiegherà poi alla figlia di aver taciuto per non rovinare il rapporto tra la ragazza ed il nonno.

Sconvolta, Maja si precipiterà dunque da Hannes per scusarsi ed i due si riappacificheranno. Le rivelazioni, però, non sono finite! A quel punto Fröhlich rivelerà infatti alla von Thalheim il vero motivo per cui si è al Fürstenhof: riconquistarla! La ragazza concederà davvero una seconda chance al suo ex? E come reagirà Florian?