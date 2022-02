Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 21 e martedì 22 febbraio 2022

Prima di seguire i poliziotti che sono venuti a prenderlo al ristorante per condurlo a rilasciare una deposizione in commissariato, Christoph chiede la possibilità di avere un veloce dialogo con Selina.

Al Furstenhof giunge Hannes Fröhlich.

Alfons svela ad Hildegard tutta la verità sulla spilla, che viene poi restituita a Marita Maricelli.

Christoph spiega a Werner che – nella deposizione rilasciata alla polizia – ha detto che Selina li ha sentiti parlare della malattia di Ariane ma che ha capito male quello che stavano dicendo.

Maja chiede scusa a Hannes per non avergli creduto e lui le dice a quel punto che si è rifatto vivo non solo per darle delle spiegazioni ma perché la ama ancora…