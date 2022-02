Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: proposta di matrimonio di ROBERT per CORNELIA

Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) è l’unico protagonista di Tempesta d’amore ad aver avuto per ben due volte un happy end con altrettante donne. E nel suo caso varrà il detto “non c’è due senza tre”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert non vuole sposare Cornelia

Protagonista dell’ormai lontanissima seconda stagione di Tempesta d’amore al fianco della bellissima Miriam von Heidelberg (Inez Bjørg David), Robert Saalfeld tornò al centro della scena quattro anni dopo come giovane vedovo e neo-padre. Col cuore spezzato per la prematura morte dell’amatissima moglie, il cuoco ritrovò poi con il tempo l’amore grazie ad Eva Krendlinger (Uta Kargel), con cui convolò a nozze. Neanche questo matrimonio, però, è stato per sempre…

Come sappiamo, alcuni mesi fa Robert è stato infatti lasciato dalla moglie, che ha abbandonato il Fürstenhof insieme al piccolo Emilio. Per l’uomo si è trattato di un durissimo colpo, dal quale si è faticosamente ripreso solo dopo parecchio tempo grazie all’aiuto di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e, soprattutto, Cornelia Holle (Deborah Müller).

È stato infatti con quest’ultima che Robert ha finalmente ritrovato l’amore e la fiducia in un rapporto duraturo… ma non a sufficienza per risposarsi! Come da lui stesso spiegato alla fidanzata alcune settimane fa, infatti, Saalfeld non crede più nel matrimonio. Ma sarà vero?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert vuole sposare Ariane

Facciamo un salto in avanti nel tempo di qualche mese. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bellissima storia d’amore tra Saalfeld e la Holle è ormai da tempo andata in frantumi a causa di un crudele intrigo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Dopo essersi perdutamente innamorata di Robert, la dark lady non esiterà a far credere al suo amato di essere imparentato con Cornelia pur di separarlo da quest’ultima!

Convinto di essere a sua insaputa in una relazione incestuosa, Robert lascerà dunque Cornelia e inizierà una relazione con Ariane. Ciononostante, il legame tra Saalfeld e la Holle si rivelerà più difficile del previsto da spezzare. E così la Kalenberg ricorrerà all’ennesima bugia: farà credere all’uomo di aspettare un figlio da lui!

Il risultato? Per rassicurare la fidanzata e “futura madre di suo figlio”, Robert chiederà ad Ariane di sposarlo e fisserà immediatamente una data per le nozze. Poco prima del fatidico “sì”, però, la verità sulla perfida dark lady verrà finalmente svelata…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert e Cornelia decidono di sposarsi

Sconvolto dalla perfidia e capacità di manipolazione della Kalenberg, Saalfeld non solo annullerà il matrimonio, ma chiuderà anche ogni rapporto con l’ex fidanzata. Quest’ultima, però, non si arrenderà, tanto da arrivare a minacciare apertamente Cornelia. E così, nell’estremo tentativo di proteggere la sua famiglia, Werner (Dirk Galuba) rilascerà una falsa dichiarazione per far incarcerare Ariane.

Nel frattempo Cornelia deciderà di ripetere il test del DNA, scoprendo che anche la sua presunta parentela con Robert era solo una macchinazione della Kalenberg. E così, mentre quest’ultima verrà rinchiusa in carcere, Saalfeld e la Holle potranno finalmente lasciarsi andare a sentimenti repressi per lunghi, lunghissimi mesi. Tra loro, però, non tornerà tutto come prima…

Il lungo periodo trascorso lontano dalla compagna e il rischio corso con Ariane faranno infatti capire a Robert quanto Cornelia conti per lui… al punto da mettersi completamente in gioco! Il risultato? Poco dopo essere tornato insieme a lei, Saalfeld farà alla Holle una romantica proposta di matrimonio. E, inutile dirlo, lei risponderà con un “sì” convintissimo!

Cornelia sarà dunque il terzo (e ultimo) grande amore di Robert?