Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’arrivo di MARITA MARICELLI

Quando c’è di mezzo una bella donna, non è affatto sorprendente che si scateni una lotta tra galletti intorno a lei. Se però i “galletti” in questione sono Werner Saalfeld (Dirk Galuba) e Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer), la sorpresa è decisamente più giustificata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a portare non poco scompiglio in quel del Fürstenhof. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Marita Maricelli arriva al Fürstenhof

Presenti fin dalla primissima puntata di Tempesta d’amore, Werner Saalfeld, Alfons e Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen) sono legati da un rapporto di profonda stima e fiducia reciproca sopravvissuto nei decenni. Nei prossimi giorni, però, un arrivo improvviso porterà un po’ di maretta in quel del Fürstenhof…

Tutto inizierà quando all’hotel a cinque stelle comparirà un’ospite d’eccezione: un’ex star di musical di grande successo di nome Marita Maricelli (Diana Körner). Benché siano passati parecchi anni dall’ultima visita dell’artista al Fürstenhof, l’annuncio del suo imminente arrivo manderà in fibrillazione Alfons e Werner. Il motivo? I due uomini sono dei grandi fan della Maricelli, che dimostrerà di avere un grande ascendente su di loro. Ascendente che non esiterà a sfruttare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Marita Maricelli vuole usare Werner e Alfons

Accolta con tutti gli onori in hotel, la donna non solo sarà lusingata dalle attenzioni a lei riservate da Saalfeld e Sonnbichler, ma incoraggerà questi ultimi portandoli a scontrarsi pur di primeggiare ai suoi occhi. Una situazione che rischierà di degenerare…

Come prevedibile, Hildegard non sarà infatti entusiasta nel vedere la “venerazione” del marito per la famosa ospite e ancor meno quando quest’ultima inviterà Alfons ad una colazione privata nella sua suite! L’anziana cuoca avrà davvero motivo per preoccuparsi?

La vicinanza tra la Maricelli e Sonnbichler infastidirà anche Werner, che cercherà di recuperare il terreno perduto rispetto al “rivale” invitando la donna ad una cena romantica. Cena che verrà seguita da una romantica escursione in carrozza…

Insomma, tutto lascerà presagire la nascita di un nuovo amore per il vecchio Saalfeld. Purtroppo per lui, però, la Maricelli sta solo fingendo di ricambiare il suo interesse. La donna è infatti giunta al Fürstenhof con un piano ben preciso in cui Werner e Alfons sono delle semplici pedine…