Un posto al sole, anticipazioni 9 febbraio: Ferri approfitta della fragilità di Chiara?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 9 febbraio 2022

Mercoledì 9 febbraio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un grosso problema di salute, una richiesta accorata e una trattativa “pericolosa”…

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: GIUSI CATALDO sarà Elvira, la madre di Samuel

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Da questa puntata parte una delicata vicenda ospedaliera che riguarda Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale si dovrà occupare di un caso clinico disperato che riguarda un suo amico.

Riccardo Crovi (Mauro Racanati) cerca di convincere Virginia (Desiree Noferini) a concedergli la separazione consensuale, ma non è facile.

Molto turbata dalla rottura con Nunzio (Vladimir Randazzo), Chiara (Alessandra Masi) deve anche gestire la trattativa per la cessione delle quote del gruppo Petrone. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che evidentemente si è reso conto del momento di fragilità della ragazza, cerca di approfittarne per spuntare condizioni più vantaggiose.