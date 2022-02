Un posto al sole, anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022

L’arrivo delle gemelle scatena il caos in casa Sartori, ma quale sarà il vero motivo che si nasconde dietro alla loro improvvisa venuta a Napoli? La presenza di Virginia al San Filippo rischia di complicare i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo. Cerruti è ormai preda di una cieca gelosia e Guido peggiora ulteriormente la situazione con le sue considerazioni sull’infedeltà.

Mentre Niko rivede Manuela dopo tanti anni di lontananza, Micaela mostra un rinnovato e sospetto interesse per suo figlio Jimmy. Un nuovo scontro tra Rossella e Riccardo porta lei a confidarsi con la madre sulla sua paura di confrontarsi con una donna bella e di successo come Virginia. Cerruti ne combina un’altra delle sue con Sarti e incastra Guido e Mariella che dovranno correre ai ripari.

Un posto al sole trame: la proposta di Micaela a Jimmy

Chiara confida a Nunzio la ragione che la legava a Ludovico, intanto Roberto e Lara continuano a tramare alle spalle della ragazza. La contagiosa leggerezza di Micaela mette sempre più in crisi Jimmy, indeciso se assecondare la proposta della madre o restare a Napoli con Niko. Una strana visita scombina nuovamente la serena vita di Guido e Mariella.

Dopo aver saputo che Micaela vuole portare Jimmy a Berlino, Bianca, preoccupata per il cugino, fatica a mantenere quel difficile segreto. Susanna e Manuela si ritroveranno faccia a faccia, ma tra le due ragazze non sembra scattare una grande simpatia. Cresce la complicità lavorativa tra Chiara e Lara. Nunzio sembra sempre più deciso ad affrontare Ludovico. Renato sta per ricevere un regalo che lo metterà in grande difficoltà.

La proposta di Micaela di portare Jimmy con sé a Berlino nasconde un segreto che la ragazza non ha ancora rivelato a nessuno. Cresce l’insoddisfazione lavorativa di Patrizio. Katia metterà Nunzio di fronte a una spiacevole prospettiva.