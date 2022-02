Anticipazioni Un posto al sole: Roberto cerca di approfittare dell’instabilità di Chiara

L’aspro scontro che nelle ultime puntate di Un posto al sole ha avuto come protagonisti Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e il giovane Nunzio (Vladimir Randazzo) non passerà decisamente in nelle prossime trame della soap partenopea di Rai 3.

Come abbiamo visto, tra l’imprenditore e il Cammarota la tensione è salita improvvisamente alle stelle e solamente il provvidenziale intervento di Filippo (Michelangelo Tommaso) ha evitato scenari peggiori. Dopo il litigio a cui abbiamo assistito nelle puntate precedenti (e che sicuramente ha agevolato Nunzio nella sua decisione di lasciare i cantieri), ci saranno ben presto altri interessanti sviluppi che interesseranno una persona molto vicina al figlio adottivo di Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Un posto al sole spoiler: Chiara si riavvicina a Nunzio

Ferri, infatti, sarà sempre più motivato a portare a termine il proprio diabolico piano che consiste nell’ottenere il controllo totale del Gruppo Petrone. L’intento fin da subito si rivelerà abbastanza agevole per il tycoon, pronto a tutto pur di entrare in possesso della società appartenente a Chiara (Alessandra Masi).

Sarà proprio l’ignara figlia del defunto Giancarlo Petrone (Roberto Alpi), dunque, la vittima sacrificale che entrerà nel mirino dell’imprenditore, il quale proseguirà nella scaltra opera di manipolazione mentale della giovane manager. Quest’ultima, nel frattempo, si sarà riavvicinata a Nunzio dopo il periodo turbolento che l’aveva vista allontanarsi sempre di più dal suo amato a causa della dipendenza dalla cocaina.

Attenzione dunque all’evoluzione del personaggio di Chiara, che continuerà a essere un elemento centrale nelle prossime trame di Upas. L’appuntamento, come sempre, è dal lunedì al venerdì alle 20.45 sulla terza rete della Rai.