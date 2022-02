Anticipazioni Un posto al sole: molti personaggi ora assenti torneranno!

In questo periodo diversi personaggi di Un posto al sole sembrano essersi eclissati (tanto che il pubblico in alcuni casi è rimasto un po’ spiazzato), ma nella maggior parte dei casi si tratta come sempre di assenze dovute alla rotazione delle storie presenti nella soap partenopea di Rai 3. Tranquilli dunque: i ruoli che ora non vedete sono in larghissima parte destinati a tornare (alcuni anche in tempi brevi, pare).

A non rientrare invece, quanto meno nell’immediato, sarà Vittorio Del Bue, visto che l’attore Amato D’Auria non appare più nel cast fisso della trasmissione. Ovviamente mai dire mai, ma di certo nei prossimi mesi il figlio di Guido (Germano Bellavia) rimarrà all’estero. E presto, se tanto ci dà tanto, dovremo parlarvi anche di un’altra uscita più “definitiva” delle altre, dunque continuate a seguirci…

Un posto al sole, casting news: arriva l’attrice Gina Amarante

Non finisce qui. Si mormora ultimamente di un ritorno “in pianta stabile” che, se confermato, pensiamo sarà gradito dai telespettatori. Approfondiremo la questione al momento opportuno, quando tutto sarà confermato.

Intanto, registriamo alcune novità: la prima abbiamo già iniziato a vederla ed è rappresentata dall’ingresso dell’attrice Giusi Cataldo nei panni della madre di Samuel (Samuele Cavallo). A breve però ce ne sarà anche una seconda, perché sta per arrivare nel cast una giovane attrice che ha già un bel curriculum alle spalle: vi anticipiamo in anteprima che si tratta di Gina Amarante, apparsa finora in diverse produzioni televisive (e non solo) tra cui spicca soprattutto Gomorra la serie.

Gina aveva già interpretato a Upas un piccolissimo ruolo poco meno di dieci anni fa, ma stavolta la sua presenza sarà molto più… sorprendente!