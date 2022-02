Anticipazioni Un posto al sole: Roberto sempre più vicino a Marina, ma poi…

Gli anni passano ma certi amori non finiscono mai del tutto. E così a Un posto al sole è ancora una volta al centro della scena un tentativo di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) di ristabilire il suo legame storico – ma anche contrastato – con Marina Giordano (Nina Soldano). Quante probabilità ci sono che Ferri riesca a fare il colpaccio? In realtà l’imprevisto è in agguato…

C’è da dire che questo è un periodo in cui Marina è molto vulnerabile, in quanto i frequenti colpi di testa di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) hanno finito per renderla assai più vulnerabile riguardo alle avances di Roberto. E quest’ultimo proprio questa settimana sarà a un passo dal realizzare il suo obiettivo… ma ci riuscirà davvero?

Un posto al sole spoiler: la decisione di Marina spiazza Roberto, lui non se l’aspettava!

Occhio alle prossime puntate di Upas e soprattutto a un evento di beneficenza che vedrà nello stesso posto Marina, Roberto e Lara Martinelli (Chiara Conti): le anticipazioni ci dicono che, mentre tra le due donne si svilupperà una tensione potenzialmente “esplosiva”, fra Roberto e Marina sarà sempre più evidente una forte attrazione reciproca.

Tale attrazione, per un attimo, sembrerà essere il preludio a un ritorno di fiamma, ma – al contrario – questo diventerà il momento della sorpresa “raggelante”. Eh sì: proprio quando il tycoon sarà sicuro di avercela fatta, dovrà invece confrontarsi con una decisione improvvisa della Giordano. Quale? Quella di… partire!

La partenza di Marina (che non è da considerarsi definitiva, tranquilli!) lascerà di nuovo campo libero a Lara? Intanto, quel che è certo è che Ferri nei prossimi episodi darà sempre più l’impressione di voler approfittare della debolezza di Chiara Petrone (Alessandra Masi)…