Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio torna a Napoli ma è insoddisfatto…

Proprio di recente vi abbiamo segnalato il ritorno a Un posto al sole di Patrizio, a cui assisteremo già nella puntata del 21 febbraio: il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) poco tempo fa aveva lasciato Napoli per raggiungere Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) ed ora è arrivato il momento di tornare in città.

Nelle puntate rimanenti del mese di febbraio, tuttavia, cominceremo a notare che in Patrizio è cambiato qualcosa: l’esperienza all’estero gli ha fornito nuove consapevolezze e improvvisamente al ragazzo inizierà ad “andare stretto” tutto quello che finora faceva parte della sua quotidianità, Caffè Vulcano compreso.

Un posto al sole news: la crisi di Patrizio avrà conseguenze?

Si creeranno dunque tante domande interiori a cui il nostro Patrizio dovrà dare delle risposte, ma – ve lo anticipiamo – questa crisi non si risolverà facilmente come spesso avviene in questi casi: il ragazzo, insomma, non troverà più l’equilibrio in quello che fa e, soprattutto sul fronte del lavoro, la sua insoddisfazione crescerà. Ma allora, come uscirne?

Occhio alle puntate di marzo di Upas, quando il giovane Giordano arriverà a maturare una decisione fondamentale per il suo futuro. In attesa di potervi anticipare i dettagli di questa storyline, registriamo una novità importante anche nella vita di Lorenzo Sarcinelli: il giovane attore, che da ormai molti anni interpreta Patrizio, si è recentemente laureato in Arti e scienze dello spettacolo. Congratulazioni e auguri da tutti noi di Tv Soap e dai nostri lettori!