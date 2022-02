Anticipazioni Un posto al sole: Rossella tra la freddezza di Riccardo e il dramma di Corrado

Le prossime trame delle puntate di Un posto al sole continueranno a registrare una Rossella (Giorgia Gianetiempo) in prima linea nelle dinamiche principali della soap opera partenopea: oltre alle difficoltà sentimentali, la giovanissima dottoressa viene ora chiamata a gestire i suoi primi e difficili casi ospedalieri, che, data anche la sua spiccata sensibilità, la turberanno non poco.

Rossella, inoltre, dovrà fare ben presto i conti con l’evidente freddezza di Riccardo (Mauro Racanati), il quale apparirà impassibile di fronte all’inquietudine palesata dalla fidanzata, che nel frattempo inizierà a prendere atto delle disperate condizioni di salute in cui versa Corrado (Alessandro Orrei), affetto da una severa forma di tumore.

Un posto al sole spoiler: per Rossella è difficile gestire le emozioni

Sarà proprio l’impatto con la grave patologia di Corrado, amico di scuola della novella dottoressa, a mettere Rossella di fronte alle molteplici difficoltà del suo mestiere. In particolare, la Graziani troverà estremamente complesso gestire le proprie emozioni: un problema, questo, che fin da subito farà comprendere alla nostra protagonista l’importanza di non farsi coinvolgere dai sentimenti nell’esercizio della sua professione.

Basterà questo per far approcciare diversamente Rossella al suo lavoro? Per scoprirlo, occhio agli episodi di Upas in onda a partire dal prossimo 16 febbraio e che faranno da apripista a nuovi interessanti risvolti narrativi!