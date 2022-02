Anticipazioni Un posto al sole: un segreto di cui presto Serena verrà informata

Nella puntata di Un posto al sole del 25 febbraio le gemelle Cirillo hanno fatto il loro rientro in grande stile proprio sul finale dell’episodio. I fan della soap partenopea di Rai 3 appaiono molto curiosi riguardo a questo ritorno, anche perché Micaela e Manuela tornano con un nuovo volto (quello di Gina Amarante) e soprattutto con delle motivazioni alquanto misteriose, più di quello che ci si aspetterebbe da personaggi che finora avevano sempre animato la parte “comedy” di Upas.

Quel che è certo è che i riflettori saranno puntati fin da subito soprattutto su Micaela, che stavolta appare (almeno per ora) la vera protagonista di questo ritorno. La ragazza, che non si è mai interessata più di tanto a suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), sembrerà stranamente molto ansiosa di riallacciare i rapporti col piccolo e gli farà la proposta di seguirlo in Germania.

Un posto al sole spoiler: il dramma e la fragilità di Micaela

Tale intenzione susciterà ben presto un vero vespaio in famiglia, con Renato (Marzio Honorato) che reagirà male e una serie di discussioni che ne scaturiranno. Ma nell’atteggiamento di Micaela noteremo sin dall’inizio qualcosa che non torna…

Già: le anticipazioni indicano che “la proposta di Micaela di portare Jimmy con sé a Berlino nasconde un segreto che la ragazza non ha ancora rivelato a nessuno“. Questo segreto comincerà a essere al centro della scena nell’episodio del 4 marzo e poi nei giorni successivi pare che ne verrà informata Serena (Miriam Candurro).

La sensazione è che, rispetto al passato, la storyline contenga degli elementi molto meno divertenti del previsto, con Micaela che cercherà in tutti i modi di nascondere la sua nuova “fragilità”. Insomma, c’è un dramma all’orizzonte? E quale potrebbe essere?