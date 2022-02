Un posto al sole: le news su Ilenia Lazzarin (Viola)

Periodo di grandi cambiamenti all’interno del cast di Un posto al sole, ma per quello che si è capito si tratta come sempre di pause e rotazioni giustificate dalle varie fasi narrative. Non per niente, vi anticipiamo che diversi personaggi che al momento sono assenti torneranno tra neanche troppo tempo, per la gioia dei fan che in questi casi hanno sempre timore di non rivedere più i loro beniamini.

Ma chissà che non sia all’orizzonte pure un’altra graditissima sorpresa. Negli ultimi tempi il “termometro dei rumors” si è fatto piuttosto “caldo” riguardo al ritorno nella soap partenopea di Rai 3 di un personaggio che è via da parecchio tempo, se si eccettua una brevissima rimpatriata che c’è stata in occasione dello scorso Natale.

Un posto al sole spoiler: Viola ed Eugenio presto di ritorno?

Avrete già capito che parliamo di Viola Bruni. Si mormora sempre più incessantemente che la primavera dovrebbe riportare in scena il ruolo interpretato da Ilenia Lazzarin, la quale stavolta sarebbe peraltro destinata a una lunga permanenza a Upas. Si riapriranno per lei anche le porte della sigla iniziale?

Se tanto ci dà tanto, ci aspetteremmo di rivedere con Viola anche il marito Eugenio (Paolo Romano) e il loro figlioletto. Proprio di recente, una story su Instagram ci ha mostrato l’attore Patrizio Rispo (che interpreta Raffaele) interagire proprio col bimbo che presta il volto al piccolo Antonio, ragione in più per pensare che a questo punto sia davvero solo una questione di tempo prima di rivedere in scena la famiglia Nicotera. Vi faremo sapere…