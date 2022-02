Anticipazioni Un posto al sole: Virginia resta l’incubo di Rossella

Non si può certo dire che la storia tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) sia nata sotto una buona stella: prima i problemi matrimoniali di Silvia (Luisa Amatucci) e in seguito la scoperta della precedente relazione di Riccardo con Virginia Rinaldi (Desirée Noferini) hanno turbato pesantemente l’equilibrio psicologico della Graziani, che fin qui mai è riuscita a godersi con spensieratezza la love story con il collega.

Una “maledizione” che è poi continuata con la difficile gestione della grave malattia di Corrado (Alessandro Orrei), un vecchio amico di Rossella la cui degenza in ospedale ha fatto piombare nello sconforto la giovane dottoressa, la quale si è trovata per la prima volta a doversela vedere con il lato emotivo della sua professione. Proprio quando la donna sembrerà volersi aggrappare al Crovi per superare lo struggente dolore trasmessale dal triste evento legato a Corrado, un inaspettato ritorno che si verificherà nelle prossime puntate di Un posto al sole rischierà di rimettere in discussione la solidità della coppia.

Un posto al sole spoiler: nuovi problemi per Rossella e Riccardo

A fare di nuovo capolino nelle vite di Riccardo e, soprattutto, di Rossella sarà proprio Virginia, la moglie di Crovi che fin dalla sua prima apparizione ha dimostrato di essere poco propensa a lasciare campo libero alla nuova fiamma di suo marito (eh sì, lui ancora è tale!).

L’arrivo della donna sarà infatti foriero di problemi, in particolare per Riccardo, il quale accuserà non poco la presenza a Napoli della sua ex, cadendo in un profondo stato di tensione che lo renderà particolarmente nervoso e irritabile non solo in campo professionale ma anche nei confronti di Rossella, la quale dal canto suo mal sopporterà il cambio di atteggiamento del fidanzato.

Un comportamento, quello del dottor Crovi, che rischierà di creare nuovi problemi alla relazione con la Graziani, la quale nel frattempo nutrirà il dubbio che la presenza di Virginia in città possa rappresentare il preambolo della fine della sua relazione con Riccardo. Sarà così?