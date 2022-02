Un posto al sole: VITTORIO è ormai fuori, DIEGO ne ha preso il posto in sigla

News Un posto al sole: importante cambiamento nella sigla iniziale

La recente uscita di scena da Un posto al sole di Amato D’Auria ha fatto parlare molto i fan della soap partenopea di Rai 3, che per diversi giorni hanno pensato più che altro a una temporanea assenza e a un successivo ritorno (com’è peraltro successo e come succederà per molti altri attori di Upas).

Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo per prevedere il futuro, però noi sin dall’inizio abbiamo avuto una percezione differente di questa vicenda rispetto alle varie pause e rotazioni che ci sono frequentemente all’interno del cast: a novembre, l’interprete di Vittorio aveva postato su Instagram degli scatti da cui si evinceva che il suo non sarebbe stato proprio un “arrivederci” come gli altri, tanto che alcuni colleghi gli avevano lasciato nei commenti anche degli affettuosi saluti.

Un posto al sole: FRANCESCO VITIELLO è tornato nel cast fisso!

Le speranze degli aficionados di Vittorio e di Amato sono state comunque spazzate via con la puntata del 31 gennaio: personaggio e attore non appaiono più nella sigla di testa del programma e a prenderne il posto è stato Francesco Vitiello, attore storico di Un posto al sole nel ruolo di Diego Giordano. Per lui è un ritorno al cast fisso, visto che per tanto tempo ne aveva già fatto parte prima di lasciare la trasmissione e poi tornarci da guest star.

Teoricamente, nessuno toglie che prima o poi anche Amato D’Auria possa rientrare nella trasmissione, ma a questo punto è abbastanza certo che la lontananza del “suo” Vittorio Del Bue da Napoli sarà quanto meno molto lunga. Rivedremo mai Vittorio, con il volto che l’ha originato o magari con un recast “alla Nunzio”? Staremo a vedere…