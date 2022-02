Una vita, anticipazioni 12 febbraio: Ramon non pensa che Lolita possa farcela…

Anticipazioni puntata 1326-27 di Una vita di sabato 12 febbraio 2022

Aurelio e Natalia tentano di stare simpatici a Genoveva, decisa a sua volta a stringere un’alleanza con i Quesada.

Jacinto dice a tutti che Bellita non è morta ma nessuno gli crede; tra l’altro lei, pur avendo ricevuto la notizia dell’arresto del suo stalker, non esce ancora di casa temendo che i vicini reagiscano male, ma Josè Miguel dice di avere una soluzione. Alla fine Bellita esce di casa e viene accolta al meglio dai vicini; la cantante, per ringraziarli, intona una nuova canzone.

Marcos e Soledad finiscono per baciarsi.

Lolita sviene di nuovo in soffitta e Casilda a quel punto ne parla a Ramon e Carmen, i quali le dicono la verità: Lolita sta per morire. Intanto Antonito convince il dottor Ramos, un luminare di Siviglia, a recarsi ad Acacias per studiare il caso della moglie; Ramon, però, non conta troppo sul fatto che il medico possa cambiare le cose, per quanto Antonito cerchi di infondergli fiducia. Lolita, infine, abbassa finalmente un po’ la guardia verso il consorte.

Sabina e Roberto sono pronti per il furto in banca e per scappare a Barcellona, ma il tunnel è completamente allagato e così i due sono costretti ad annullare l’operazione.

Indalecia, nel congedarsi da Jacinto, gli rivela che era stata Marcelina a chiederle di occuparsi di lui e del chiosco in sua assenza.

Felipe parte per andare da Tano in Austria e Genoveva lo saluta malamente. Poco dopo la Salmeron accoglie in casa sua Cuevas, un investigatore privato.