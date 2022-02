Una vita, anticipazioni 14 febbraio: Arantxa torna per Cesareo

Anticipazioni puntata 1328 di Una vita di lunedì 14 febbraio 2022

L’arrivo provvidenziale in soggiorno di Soledad non fa andare in porto i piani di Aurelio verso Anabel. L’uomo dice di aver voluto solo aiutare la ragazza, vittima di ubi svenimento. Soledad dopo una certa titubanza finisce per credergli e Aurelio le ordina dietro minaccia di non dire niente a Marcos.

Lolita chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito quando lei sarà morta. Intanto Casilda sta male pensando a Lolita e piange in continuazione.

Il colpo di Roberto e Sabina è fallito grazie al sabotaggio di Miguel. Ora il giovane avvocato spinge i nonni ad abbandonare i furti per sempre.

Arantxa rientra momentaneamente ad Acacias per chiedere a Cesareo di tornare insieme a lei nei Paesi Baschi.

Susana distribuisce ancora i suoi foglietti contro gli stranieri, scatenando l’ira di Natalia.