Una vita, anticipazioni 3 e 4 febbraio: Lolita perde di nuovo conoscenza

Anticipazioni puntata 1320 di Una vita di giovedì 3 e venerdì 4 febbraio 2022

Dopo l’opera di convincimento di Casilda e dei suoi amici, Felipe pare voler rinunciare a combattere Genoveva.

Lolita continua a stare male ma i medici non riescono a trovare una soluzione. In seguito, Natalia chiede a Carmen notizie di Lolita, che intanto in ospedale perde di nuovo conoscenza.

Aurelio convince Marcos a cominciare un commercio di ferro e carbone con i paesi belligeranti. Intanto, tra Soledad e Marcos aumenta l’intesa.

Bellita chiede a Rosina di acquistarle dei ciccioli, ma ciò accresce i sospetti di Liberto.

Per Roberto e Sabina è sempre più difficile impedire a Miguel di curiosare in cantina.

Benigna svela a Servante che le sta simpatico in quanto le ricorda il fratello minore, ma aggiunge di non essere per niente attratta da lui.

Tutta Acacias – Felipe compreso – prende parte alla messa in memoria di Marcia.