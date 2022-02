Una vita, anticipazioni 5 e 7 febbraio: Natalia è turbata e ferita, ecco perché

Anticipazioni puntata 1323 di Una vita di sabato 5 e lunedì 7 febbraio 2022

I Palacios non dicono a Lolita che sta per morire, intanto lei – inconsapevole – crede di stare meglio…

Le parole di disprezzo di Antonito feriscono Natalia, che si sfoga con Anabel. Quest’ultima affronta Susana dopo essersi accorta che spettegolava su di lei; la donna decide così di impartire “una lezione alla messicana”.

Sabina ha paura che la lettera di Roberto non basti ad assolvere Miguel da ogni colpa nel furto, quindi dice al marito che, se non trova un alibi di ferro, il colpo non si farà più.

Jacinto non comprende perché Indalecia non sia rientrata al villaggio con sua madre ed è sempre più stufo di dormire per terra nelle ore notturne.

Genoveva invita Aurelio a cena a casa sua e Fabiana si accorge da lontano dell’intesa che c’è tra i due.