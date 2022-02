Anticipazioni Una vita: la pericolosa “amicizia” tra Genoveva e Aurelio

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori dovranno fare particolare attenzione ad ogni mossa del cattivissimo Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Anche se farà di tutto per riavvicinarsi alla sua ex Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), l’uomo non riuscirà nemmeno a nascondere l’evidente attrazione che sente per Genoveva Salmeron (Clara Garrido), tant’è che inizierà a “corteggiarla”. La dark lady, almeno inizialmente, non ricambierà però le sue avance…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: LOLITA si riprenderà?

Una Vita, news: Genoveva si avvicina ad Aurelio

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che la prima a fare un passo verso i Quesada sarà proprio Genoveva. Incuriosita dal mormorio che si sarà creato attorno ad Aurelio, per via del tradimento di Antonito (Alvaro Quintana) ai danni di Lolita (Rebeca Alemany) con Natalia (Astrid Janer), la Salmeron farà di tutto per avvicinarsi ad Aurelio, lasciandogli intendere di essere abbastanza interessata agli affari che sta portando avanti con Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Fin dal primo incontro, Aurelio proverà attrazione per Genoveva, che comunque lo rimetterà al suo posto ribadendogli di essere ancora impegnata con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), nonostante la volontà di quest’ultimo di far annullare il loro matrimonio. Incassato il primo rifiuto, il Quesada si concentrerà su Anabel…

Una Vita, trame: Aurelio cerca di avvicinarsi ad Anabel

Eh sì: dopo essere stata accusato da Anabel dell’omicidio di un tale Carlos Armijo, Aurelio farà in modo di parlare da solo con la Bacigalupe e le farà sapere che, in realtà, l’uomo è stato assassinato dal padre Salustiano con la complicità di Marcos. A detta del Quesada, i due uomini volevano infatti impedire che Carlos pretendesse di sposarla, in nome di un precedente accordo, e che dunque l’hanno tolto di mezzo per favorire la loro relazione, sicuramente più redditizia per gli affari.

Neanche a dirlo, questa ipotesi sconvolgerà Anabel, che comincerà ad interrogarsi sulla vera natura del padre e sembrerà interrogarsi più del dovuto sulla natura del suo “fidanzamento” con Miguel Olmedo (Pablo Carro). Intanto quest’ultimo vedrà per caso l’incontro piuttosto “ravvicinato” tra la ragazza ed Aurelio e proverà una profonda gelosia.

Una Vita, spoiler: Aurelio “corteggia” Genoveva ma…

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Mentre gongolerà per gli evidenti problemi che starà creando ad Anabel e Miguel, Aurelio non potrà fare a meno di ribadire a Genoveva di volere approfondire in maniera “più interessante” la loro conoscenza, ma la cattivona lo rimetterà al suo posto e gli ricorderà che nel loro futuro c’è spazio soltanto per gli affari.

Non a caso, la Salmeron chiederà a Aurelio quando intende far partire il piano che hanno studiato e che comprende anche Marcos. A che cosa staranno facendo riferimento i due cattivi della telenovela? Preparatevi perché, da quel momento, ad Acacias nulla sarà più come prima…