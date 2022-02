Anticipazioni Una vita: Genoveva apprende del ritorno di Felipe

Nelle recenti puntate italiane di Una Vita, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ha preso la decisione di lasciare il quartiere di Acacias al fine di distaccarsi dall’odiata moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e poter fare visita in Austria al figlio adottivo Tano, ormai diventato un medico rinomato. Tuttavia, la partenza dell’uomo non sarà affatto definitiva, dato che tornerà a riaffacciarsi nel rione nel corso dell’episodio 1350 della telenovela…

Una Vita, news: Genoveva e le indagini di Cuevas

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, ad un certo punto, Genoveva riceverà delle notizie da Cuevas, ossia il brutto ceffo che ha assoldato – grazie all’aiuto di Aurelio Quesada (Carlos de Austria) – per far seguire proprio Felipe e Tano. Attraverso un telegramma, il particolare “investigatore” chiederà quindi alla Salmeron se lui debba eliminare definitivamente le due “prede”, ma la cattivona si limiterà a chiedergli di continuare ad osservarli ed avvisarla qualora facessero qualcosa di insolito.

Non a caso, dato che sarà disposta a tutto pur di anticipare ogni mossa del consorte, Genoveva entrerà in conflitto persino con Liberto Mendez (Jorge Pobes)…

Una Vita, trame: Genoveva ruba una lettera a Liberto scritta da Felipe!

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Genoveva, prendendosi gioco del portinaio Jacinto (Jona Garcia), riuscirà a rintracciare una lettera di Felipe destinata a Liberto. Dopo essersi interrogato a lungo su dove la stessa lettera possa essere finita, il marito di Rosina (Sandra Marchena) accuserà apertamente la Salmeron del “furto” e lo farà di fronte a diversi testimoni, tra cui Natalia Quesada (Astrid Janer), generando un vero e proprio scandalo.

Da un lato Rosina affronterà a muso duro Liberto, rimproverandolo per essersi esposto così tanto contro Genoveva e ricordandogli che lei in passato, pur di stare bene nel quartiere, lo ha addirittura perdonato per averlo tradita proprio con la dark lady; dall’altro la Salmeron apprenderà proprio grazie alla lettera che Felipe sta per tornare ad Acacias, dato che ha dovuto lasciare l’Austria per via del sopraggiungere della prima guerra mondiale. Con lo stratagemma messo in atto, Genoveva si farà quindi trovare in strada proprio all’arrivo dell’Alvarez Hermoso…

Una Vita, spoiler: Felipe torna ad Acacias

Questo, quindi, a quali risvolti porterà? Appena si ritroverà la moglie davanti, Felipe farà finta di nulla e saluterà calorosamente Liberto, all’oscuro del suo arrivo poiché non avrà potuto leggere la sua epistola. In ogni caso, la Salmeron non perderà l’occasione di avvicinarsi al consorte per dargli il suo personale in bocca al lupo, ma l’Alvarez Hermoso continuare a fare l’indifferente ed organizzerà una merenda al Nuovo Secolo XX per salutare anche Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), Ramon Palacios (Juanma Navas) e il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro).

Come se non bastasse, Felipe comunicherà a Fabiana (Inma Perez Quiros) di aver trovato sistemazione in un hotel della città, motivo per il quale non soggiornerà nella pensione che lei gestisce con Servante (David V. Muro). Col trascorrere delle puntate, l’indifferenza mostrata da Felipe indispettirà (e non poco) Genoveva. Cosa succederà?