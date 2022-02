Anticipazioni Una vita: l’agghiacciante fine di Felicia

Una notizia sconvolgente manderà in completa confusione Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Dopo tanta attesa, l’uomo riceverà infatti il referto dell’autopsia della moglie Felicia Pasamar (Susana Soleto) e scoprirà con grosso sgomento che è stata uccisa. Cerchiamo dunque di capire meglio come si arriverà a tale svolta…

Una Vita, news: Marcos e la relazione con Soledad

Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Marcos ha voluto fin da subito fare chiarezza sul decesso della moglie, venuta a mancare – apparentemente per un attacco cardiaco – mentre lui si trovava in Messico dal “socio” Salustiano Quesada, il padre di Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia (Astrid Janer). In cerca di risposte, il Bacigalupe Senior ha dunque comunicato alla figlia Anabel (Olga Haenke) che intendeva fare eseguire un’autopsia sul corpo della moglie, ma fin da subito tale scenario ha preoccupato (non poco) la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), che è riuscita a stento a nascondere il suo nervosismo.

In base a quanto lasciano intendere la anticipazioni, la situazione inizierà a peggiorare quando Soledad comincerà una relazione segreta proprio con Marcos, dando l’impressione di essere nervosa ogni volta che il signore parlerà di Felicia in sua presenza. Da quell’istante, bisognerà fare attenzione ad ogni comportamento della domestica…

Una Vita, spoiler: Marcos scopre che Felicia è stata avvelenata!

Eh sì: in tal senso, il vero e proprio colpo di scena si verificherà quando Soledad si troverà a dover consegnare a Marcos un misterioso documento medico. A quel punto, Bacigalupe inviterà la sottoposta a lasciarlo da solo. Da un lato la Lopez sarà visibilmente infastidita dalla richiesta, dall’altro alla fine l’uomo leggerà in solitaria il referto e resterà attonito quando capirà che Felicia è passata a miglior vita a causa di un veleno che le è stato somministrato, per diverso tempo, in piccole dosi.

Ovviamente, almeno per ora, il borghese terrà la funesta notizia tutta per sé ma, frugando segretamente di qua e di là, Soledad riuscirà comunque a leggere il responso ed entrerà a conoscenza della verità, preoccupandosene molto. Comunque sia, Marcos sarà più che mai deciso ad appurare cosa sia davvero successo alla sua amata Felicia e deciderà di chiedere aiuto ad un volto noto della soap…

Una Vita, trame: Marcos chiede a Mendez di investigare sulla morte di Felicia

Il giorno successivo all’agghiacciante scoperta, Marcos si metterà infatti in contatto con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) e gli chiederà di investigare privatamente sulla morte di Felicia, precisando di credere che i responsabili della sua triste fine siano i Quesada, ossia gli unici nemici che ha.

Ma Marcos avrà ragione riguardo al nome degli ipotetici responsabili? In realtà, la soluzione del “giallo” sarà più difficile del previsto e, stavolta, Aurelio e Natalia non c’entreranno davvero nulla. Chi avrà avuto quindi interesse a fare fuori Felicia?