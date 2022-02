Anticipazioni Una vita: Susana e “l’inganno” di Rosina e Liberto

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, la “pettegola” Susana (Amparo Fernandez) sarà nuovamente al centro della scena a causa di un “gossip” che riguarderà suo marito Armando Caballero (Antonio Lozano). Ciò costringerà peraltro il nipote Liberto Mendez (Jorge Pobes) e la consorte Rosina Rubio (Sandra Marchena) a ricorrere ad uno stratagemma che non piacerà affatto alla donna. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, trame: Armando ha sposato la principessa di Prussia?

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nell’istante in cui su diversi quotidiani spagnoli si parlerà del matrimonio, appena celebrato, di una principessa prussiana con un cecoslovacco. Grazie ad una foto sul giornale, Servante (David V. Muro) si renderà quindi conto del fatto che l’uomo è praticamente identico ad Armando ed andrà da Liberto per appurare meglio tutto quello che starà succedendo.

Ovviamente, lo stesso Liberto tenterà di nascondere tutto quanto alla zia Susana, perché temerà la sua furente reazione, ma alla fine la donna scoprirà come stanno le cose ed inizierà ad interrogarsi sulla natura della missione che ha portato il suo compagno di vita ad allontanarsi da Acacias per intraprendere una trasferta estera.

Dato che l’uomo non avrà più dato notizie di sé, Susana prenderà seriamente in considerazione che Armando si sia rifatto una vita, lasciandosi di fatto alle spalle il suo matrimonio con lei, ma vorrà evitare qualsiasi tipo di pettegolezzo da parte dei suoi vicini…

Una Vita, news: Rosina inganna Susana e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Visto che Susana negherà con chiunque che l’uomo ritratto sul giornale sia Armando, Rosina penserà bene di non far soffrire ulteriormente Susana e, senza pensare minimamente alle conseguenze, le farà recapitare un cappello molto costoso ed una lettera fingendo di essere il Caballero. Da quell’istante, Susana inizierà dunque ad essere più speranzosa sul futuro del suo matrimonio, ma Rosina non potrà tacere a lungo con Liberto ciò che ha fatto e alla fine si deciderà a raccontare tutta la verità prima che sia troppo tardi.

Ma come la prenderà Susana? In tal senso, vi possiamo anticipare che la reazione della donna non sarà tra le più equilibrate…

Una Vita, spoiler: Susana si arrabbia con Rosina e Liberto

Appena si accorgerà di essere stata ingannata, Susana se la prenderà a morte con Rosina e Liberto, tant’è che litigherà con loro e chiederà di non intromettersi mai più nella sua vita, visto che l’hanno ingannata invece di starle vicino come dei buoni parenti dovrebbero.

Tuttavia, l’ex sarta non riuscirà a stare a lungo lontana dai coniugi Mendez-Rubio e chiederà loro perdono, ammettendo di non aver mai avuto nessun dubbio sul fatto che il coniuge della principessa slovacca fosse proprio il “suo” Armando.

Ma alla fine, per quale motivo lui avrà contratto questo strano matrimonio? Si sarà davvero innamorato di una nuova donna oppure nasconderà dell’altro? Per adesso vi anticipiamo che questa vicenda, dai tratti paradossali, troverà presto una degna conclusione…