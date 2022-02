Anticipazioni Uomini e donne: Maria De Filippi interviene tra Biagio e Armando

Dopo essersi preso un periodo di pausa dalla trasmissione, Biagio Di Maro è pronto a riprendersi il suo ruolo all’interno di Uomini e Donne. Nelle prossime puntate, infatti, il cavaliere partenopeo sarà protagonista di un accesso diverbio con Armando Incarnato: tutto comincerà quando Biagio chiederà alla regia di mettere una canzone neomelodica di un artista napoletano facendo andare su tutte le furie Armando, il quale accuserà senza mezzi termini il Di Maro (colpevole secondo lui di essere stato pagato per sponsorizzare la canzone).

Il litigio diventerà sempre più pesante e solamente il provvidenziale intervento di Maria De Filippi eviterà che tra i due cavalieri la cosa degeneri.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Ida, nuovi pretendenti

Nuove conoscenze invece per Gemma e Ida, le quali sono alle prese con la frequentazione di due nuovi cavalieri. In particolare, la Platano si dirà molto a suo agio in compagnia di Alessandro benché i fantasmi di Riccardo Guarnieri continuino a ripresentarsi frequentemente.

La Galgani invece, dopo aver trascorso un periodo sentimentalmente turbolento, inizierà a frequentare un nuovo pretendente, che però – secondo pubblico e opinionisti – non convincerà affatto la dama torinese. Sarà vero?