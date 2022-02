Anticipazioni Uomini e donne, trovo over: news su Gemma Galgani

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, l’attenzione si focalizzerà principalmente su Gemma Galgani, la quale ha recentemente chiuso la relazione con Pierluigi. Una storia, quella con il cavaliere calabrese, durata pochissimo data la mancanza di interesse verso l’uomo da parte della dama piemontese.

Lo stop è comunque passato in sordina e non ha intaccato più di tanto l’umore della Galgani che, nelle prossime puntate, sarà protagonista di un vivace battibecco con Nadia; quest’ultima, invece, deciderà di continuare la frequentazione con Max.

Anticipazioni Uomini e donne: news su Luca e Soraya

Piccole incomprensioni tra Diego e Gloria: la donna reclamerà al cavaliere di essere poco presente e di evitare continuamente il contatto fisico con lei. A peggiorare la situazione si aggiungerà l’atteggiamento poco conciliante dell’uomo, che deciderà di far scendere ugualmente una nuova pretendente.

Entra sempre più nel vivo il trono di Luca, impegnato nella conoscenza delle sue corteggiatrici, le quali, chi più chi meno, occupano un posto nella mente e nel cuore del tronista romano. A far discutere maggiormente nelle prossime puntate saranno in particolare due ragazze: Lilly e Soraya. Se con la prima il Salatino faticherà a creare intimità (benché la donna faccia il possibile per avvicinarsi a lui), con Soraya Luca ha manifestato fin dal principio uno spiccato interesse, che secondo i più ottimisti potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di ben più importante.

Per entrambi ci sarà però da superare il primo scoglio, rappresentato da una piccola discussione che il tronista avrà con la corteggiatrice egiziana. Riusciranno a recuperare il rapporto?