Anticipazioni Uomini e donne: Gemma per ora sola, ma poi?

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma chiuderà la conoscenza con il suo attuale pretendente, un cavaliere sceso appositamente per lei che però non è riuscito a fare breccia nel cuore della dama piemontese. La Galgani si troverà dunque nuovamente sola all’interno del programma, ma le anticipazioni parlano di nuovi amori in vista per la storica protagonista del dating show di Canale 5.

Al contrario, procederà a gonfie vele la conoscenza tra Ida e Alessandro, i quali, a dispetto delle previsioni degli opinionisti (che poco credevano nel loro amore), sembreranno sempre più complici e innamorati.

Uomini e donne spoiler: Giovanni attratto ancora da Daniela?

Terminerà in modo traumatico, invece, la conoscenza tra Sara e Giovanni, che nelle scorse puntate aveva fatto parlare di sé per il comportamento poco ortodosso tenuto a centro studio. Il cavaliere, clamorosamente, ammetterà di essere ancora attratto da Daniela, benché nelle scorse registrazioni avesse interrotto la sua conoscenza per concentrarsi sul corteggiamento della Ricci.

L’inaspettato ritorno sui propri passi da parte di Giovanni farà dubitare non poco Gianni Sperti riguardo alla buona fede del cavaliere; quest’ultimo finirà dunque sotto la lente d’ingrandimento dell’opinionista, che prometterà di voler scoprire di più sulle reali intenzioni dell’uomo. Ci riuscirà?