Come sta andando la conoscenza tra Pinuccia e Alessandro? Tra i due corteggiatori del trono over di Uomini e donne, come abbiamo visto nelle scorse puntate, non scarseggiano i problemi, causati in particolare dalla volontà del cavaliere di non ufficializzare la relazione con la propria famiglia.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Luca vedrà ancora Eleonora

Nelle prossime puntate del dating show, Maria De Filippi non mancherà di far accomodare a centro studio la coppia, che farà cosi un resoconto della situazione al pubblico e agli opinionisti; questi ultimi sperano tanto in un lieto fine… che però tarda ad arrivare!

Uomini e donne spoiler: MATTEO molto preso da FEDERICA

Novità pure per Gemma, la quale inizierà a corteggiare Franco dopo essere rimasto senza alcun pretendente a causa della collega di parterre Nadia Marsala, che, a suo dire, insieme a Tina le avrebbe fatto terra bruciata con gli uomini presenti in trasmissione.

Occhio anche al trono classico, con Matteo Ranieri che nelle prossime puntate dimostrerà di essere sempre più preso nei confronti della bella Federica Aversano: per lei Matteo arriverà perfino a trascurare le altre due pretendenti, le quali non faranno attendere la loro replica piccata. Come risolverà questa grana il giovane tronista?