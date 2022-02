Anticipazioni Uomini e donne: tra Ida e Alessandro sembrava andare così bene…

La coppia composta da Ida Platano e Alessandro Vicinanza ha monopolizzato l’attenzione del pubblico durante le ultime puntate di Uomini e Donne. Uniti da un sentimento in crescendo, i due hanno sempre dato l’impressione di essere uniti da un amore sincero e profondo, divisi però dalla lontananza che più di una volta ha messo i bastoni fra le ruote ai due innamorati.

Nei prossimi appuntamenti del dating show dei sentimenti di Canale 5, il loro rapporto inizierà però a deteriorarsi a causa delle insicurezze della Platano, che, suo malgrado, non riuscirà a fare lo step successivo nella relazione. Un comportamento, quello della donna, che non farà piacere ad Alessandro benché l’intenzione di entrambi rimarrà quella di continuare ancora per qualche tempo la conoscenza.

Ida e Alessandro di Uomini e donne, a sorpresa c’è tensione!

Ad alimentare la tensione creatasi nella coppia saranno le parole di Maria De Filippi, che comunicherà a Ida la presenza dietro le quinte di un uomo pronto a corteggiarla. La donna però, a sorpresa, rifiuterà di far scendere il cavaliere, motivando la sua decisione con la volontà di non indispettire ulteriormente Alessandro.

A quel punto Gianni Sperti cercherà di indurre Ida e Alessandro a darsi l’esclusiva o addirittura a lasciare insieme il programma. Tuttavia, pare che la proposta troverà ferma opposizione da parte degli interessati, che chiuderanno con fermezza alla possibilità avanzata dall’opinionista.

Peraltro le sorprese non finiranno qui, dato che – pochi minuti dopo – Ida scoppierà in lacrime di fronte a un’incredula Maria De Filippi, la quale cercherà di fare luce sul reale stato d’animo della dama bresciana. La Platano, completamente nel pallone e in procinto di abbandonare lo studio, dichiarerà di avere intenzione di terminare la relazione con Alessandro. Sarà una decisione definitiva o tornerà sui propri passi? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5.