VOSTRO ONORE fiction: cast, personaggi e interpreti

Vostro onore: gli attori e i personaggi della fiction di Rai 1

Un giudice incorruttibile ma soprattutto un padre disposto a tutto per salvare suo figlio. Quando Vittorio Pagani, protagonista di Vostro Onore, si vede costretto a decidere se servire la legge o omettere tutto per salvare il suo ragazzo, la storia si trasforma in un thriller avvincente e adrenalinico. Il cast di questo super tensivo racconto è capitanato da Stefano Accorsi, affiancato dal giovane attore Matteo Oscar Giuggioli e da tantissimi interpreti che animeranno l’appassionante trama. Ma conosciamo insieme tutti i personaggi della nuova fiction in partenza questa sera su Rai 1.

Vostro onore: Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli protagonisti della serie tv, ecco tutto il cast

Stefano Accorsi è Vittorio Pagani, un giudice rispettato e famoso per la sua integrità (tanto da essere il favorito per la carica di presidente del Tribunale di Milano), la cui vita cambia radicalmente quando suo figlio Matteo investe con la macchina un giovane motociclista, uccidendolo. Dopo lo choc iniziale, Vittorio chiede a suo figlio di costituirsi, ma quando scopre che la vittima appartiene ai Silva, una pericolosa famiglia criminale che in passato ha sempre combattuto, si rende conto che il ragazzo è in grave pericolo perché, appena il clan scoprirà il responsabile, sicuramente gliela farà pagare con la vita. Per proteggerlo da una morte certa, l’uomo decide di omettere le indagini dando inizio a un gioco folle che lo porterà su un cammino tortuoso fatto di inganni, bugie, segreti e crimini inaspettati…

Matteo Oscar Giuggioli è Matteo Pagani, un giovane apparentemente introverso e fragile che, da quando sua madre è morta, vive a casa della nonna Anita. Con suo padre ha un rapporto molto conflittuale (non gli perdona di aver anteposto il lavoro a lui e a sua madre), ma dopo il grave incidente si trasferisce a casa sua e insieme iniziano un cammino funesto e oscuro nel quale diventeranno molto complici. Nella sua vita arriva Camilla, una ragazza solare con la quale riesce ad essere se stesso ma, per non travolgerla nella sua difficile situazione, decide di allontanarsi da lei.

Camilla Semino Favro è Ludovica Renda, giovane e bella avvocatessa, ex tirocinante di Vittorio. Tra i due c’è un legame molto stretto che va oltre il semplice rapporto professionale. La donna nutre una profonda stima per Pagani, al punto tale da non captare nulla sul lato oscuro e ben nascosto del giudice. Ha scelto la carriera legale dopo che suo fratello fu condannato ingiustamente e proprio per questo decide di occuparsi dell’intricato caso di Nino Grava.

Isabella Mottinelli è Camilla Danti, arrivata da poco a Milano. La ragazza frequenta la stessa scuola di Matteo, con cui inizia una storia d’amore, ma i continui alti e bassi di umore del giovane la faranno molto soffrire. Inconsapevolmente, si trova coinvolta nel groviglio di menzogne creato da Matteo e suo padre.

Francesco Colella è Paolo Danti, padre premuroso e amorevole di Camilla e nuovo dirigente del commissariato a capo delle indagini sull’incidente. Rispetta molto Vittorio, come uomo e per i tanti successi professionali, e anche per questo vede il giudice come una potenziale vittima degli eventi e non come un possibile indiziato.

Barbara Ronchi è Sara Vichi, ispettrice superiore e grande amica di Vittorio. La donna è la madre di una bambina piccola, Ginevra, che ama moltissimo. È sempre pronta a lottare per inseguire la verità e non teme di scontrarsi con il suo nuovo superiore, Danti, con Ludovica e con Salvatore, un collega sul quale nutre forti sospetti. Quando trova indizi che sembrano compromettere anche l’onestà di Vittorio, inizierà ad indagare per scoprire la verità.

L’onesto ispettore della DIA Salvatore Berto ha il volto di Leonardo Capuano. Amico fraterno di Vittorio, si sente ancora più legato a lui dopo che questi, in passato, lo ha scagionato da calunnie ingiuste e diffamatorie. Padre di due figli e marito di Maddalena (sorella del boss Filippo Grava) con la quale entra in conflitto quando decide di .aiutare Vittorio nel suo tentativo di coprire Matteo.

Francesca Beggio è Maddalena Grava, moglie di Salvatore con cui ha avuto due bambini ed è in attesa di un terzo figlio. Malgrado sia la sorella del boss Filippo Grava, si è sempre tenuta lontano dal mondo della malavita. Ma quando si rende conto che Vittorio ha trascinato nel suo piano folle il marito e il cugino Nino, la rabbia e la delusione prederanno il sopravvento…

Nonna Anita è interpretata da Betti Pedrazzi. Da quando è morta sua figlia Linda Canovi (interpretata da Francesca Cavallin), si è presa cura di Matteo come se fosse sua madre. Con Vittorio è in pessimi rapporti ed è molto amica di Francesco Masieri, il Presidente del Tribunale in uscita.

Remo Girone è Francesco Masieri, presidente del Tribunale in carica e mentore di Vittorio. Proprio per questo quando si trovano faccia a faccia, per il giudice diventa molto difficile non far scoprire il piano criminale messo in atto per salvare la vita di suo figlio.

Simon Rizzoni è Miguel Silva, capo della gang dei Silva. Ha intenzione di vendicare la morte di suo fratello Diego per dimostrare a suo padre, – che si trova in prigione grazie alle indagini di Vittorio – di essere all’altezza del suo ruolo di boss.

Riccardo Vicardi è Nino Grava, un ragazzo che non ha mai voluto prendere parte ai loschi affari della sua famiglia. Quando Salvatore, marito di sua cugina Maddalena, gli chiede di far sparire la macchina incriminata, il giovane accetta legando inevitabilmente il suo destino al folle e pericoloso piano di Vittorio.

Pauline Fanton e Francesco Buttironi sono rispettivamente Chiara Rossi, ex ragazza di Matteo (con cui ha vissuto un rapporto tormentato e doloroso a causa dei suoi continui sbalzi di umore) e il suo migliore amico Dario Rovati. Quest’ultimo con Matteo ha un rapporto molto conflittuale ma il giovane Pagani è anche uno dei suoi principali punti di riferimento.