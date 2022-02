Vostro onore: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1. Quante puntate, quando inizia

Vostro onore con Stefano Accorsi, news sulla nuova fiction di Rai 1

Nessun amore è più grande di quello di un genitore per suo figlio. E questo lo sa bene Vittorio Pagani, il personaggio protagonista di Vostro Onore, nuovo e tensivo legal thriller in quattro puntate in onda su Rai 1 da lunedì 28 febbraio.

Il popolare attore Stefano Accorsi interpreta dunque Vittorio, un giudice apprezzato ma soprattutto un padre disposto a tutto per amore di suo figlio, anche a costo di sfidare la legge, la stessa che ha difeso e onorato per tutta la vita. Pagani, nonostante una rispettabile carriera, non ha messo in conto che l’insabbiamento è sempre peggio del crimine, tuttavia il suo dovere di padre viene prima di tutto e proprio per salvare il figlio non farà sconti a nessuno. Ecco la trama nei dettagli.

Vostro onore, serie tv di Rai 1: la trama

Vittorio Pagani (Accorsi) è uno dei giudici più importanti e stimati di Milano, famoso per la sua onestà e rettitudine. L’uomo è infatti candidato a Presidente del tribunale della città ma, nonostante le tante soddisfazioni professionali, nel privato convive da tempo con un grande dolore: la morte di sua moglie, una tragedia che ha colpito profondamente anche il figlio adolescente Matteo (Matteo Oscar Giuggioli).

E proprio quando tutto sembrava girare finalmente per il verso giusto, inaspettatamente inizia un nuovo calvario per Vittorio: suo figlio è fuggito in preda al panico dalla scena di un incidente d’auto dove ha investito e ucciso un motociclista appartenente al clan dei Silvia; si tratta di una nota famiglia criminale che Vittorio conosce molto bene, in quanto, quando era PM, aveva arrestato il boss.

Dunque Pagani sa molto bene che, se Matteo dovesse costituirsi, i Silvia non esiterebbero a fargliela pagare; proprio per questo consiglia al ragazzo di tacere perche ha intenzione di insabbiare il crimine anche a costo di mettere a rischio la sua limpida e lunga carriera. Inizia così, per entrambi, un gioco perverso fatto di bugie e inganni, privo di ogni integrità, la stessa per la quale il protagonista si è sempre battuto e che gli è valsa la reputazione di giudice incorruttibile.

Vostro onore è una co-produzione di Rai Fiction e Indiana Productions sceneggiata da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani, diretta da Alessandro Casale e Lyda Patitucci. Girata tra Milano e Roma, nel cast – oltre ai due protagonisti Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli – troviamo anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Camilla Semino Favro, Betti Pedrazzi, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Leonardo Capuano, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

La nuova serie tv è il remake di un grande successo statunitense con Bryan Cranston, Your Honor (rinnovato per una seconda stagione), che a sua volta è ispirato alla serie israelianaa Kvodo. L’adattamento italiano si presenta come un originale legal crime thriller super tensivo, che però non disdegna i toni del family drama puntando su una narrazione adrenalinica e ricca di colpi di scena. Vostro onore ha insomma tutte le carte in regola per incollare allo schermo il pubblico di Rai 1, come già è successo oltreoceano agli spettatori americani (che hanno fatto diventare Your Honor la serie più vista di sempre su Showtime).