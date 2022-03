AMICI, anticipazioni puntata 6 marzo 2022 (ultimo speciale domenicale)

Amici 21: cosa succede nella puntata di domenica 6 marzo

Oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata della fase pomeridiana di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, in data odierna concluderà il suo primo ciclo, per poi approdare al serale da sabato 19 marzo in prima serata. Scopriamo quindi ciò che vedremo oggi.

Farà il suo ingresso in studio Cristiano Malgioglio, il quale stilerà una classifica canora. Si farà poi vedere la classifica generale, basata sulla somma di tutte le precedenti, e la prima posizione sarà occupata da Luigi, che andrà di fronte al proprio professore di riferimento (Rudy Zerbi) per avere il lasciapassare al serale. Zerbi, per mettere alla prova l’allievo, gli farà cantare diverse canzoni con altrettante chitarre e, dopo averlo ascoltato, concederà a Luigi l’accesso al serale.

Amici: il 6 marzo ospiti Cristiano Malgioglio, Kledi e Beppe Vessicchio

Ci sarà poi una classifica in merito al ballo, giudicata – tra gli altri – dal ballerino Kledi. Vedremo nuovamente il maestro d’orchestra Beppe Vessicchio, chiamato a giudicare una comparata di canto. Da segnalare infine non solo l’ingresso al serale del cantante LDA, messo a dura prova dal professore Zerbi, ma anche quello di tutti gli altri allievi.

In definitiva quindi tutti i ragazzi di Amici, protagonisti nelle ultime settimane, hanno avuto la possibilità di andare al serale, di cui a breve vi parleremo. Questo e molto altro andrà in onda oggi, domenica 6 marzo, alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset.