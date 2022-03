Beautiful, anticipazioni 17 marzo: Finn si fida di Steffy, mentre per Hope è il “colpo di grazia”!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 17 marzo 2022

La notizia della gravidanza di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è stata accolta in modo diverso da Hope (Annika Noelle) e Finn (Tanner Novlan). Per la giovane Logan potrebbe essere il colpo di grazia per il suo matrimonio con Liam (Scott Clifton): passi il tradimento, ma ora un altro figlio con Steffy?

In Finn sembra prevalere, invece, la fiducia nei confronti di Steffy e dunque l’uomo desidera trovare conferme al più presto di essere lui il padre.

Liam e Steffy si aggiornano sulle rispettive confessioni. Intanto, Vinny (Joe LoCicero) è sorpreso dal nuovo atteggiamento di Thomas (Matthew Atkinson).