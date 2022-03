Beautiful, anticipazioni 19 marzo: Hope a Steffy, “hai approfittato per prenderti Liam”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 19 marzo 2022

Zoe (Kiara Barnes), sentendosi sotto pressione per il fatto che Carter (Lawrence Saint-Victor) vorrebbe fissare una data per le nozze, cerca di sondare il terreno con Zende (Delon De Metz): si era sognata la chimica tra loro o lui ricambia davvero un interesse per lei?

Finn (Tanner Novlan) non trova compassione per quanto fatto da Liam (Scott Clifton): avrebbe potuto leccarsi le ferite ovunque, magari anche a casa da solo, ma invece, appena ha creduto di aver trovato una scusa, si è rivolto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), spazzando via gli sforzi che la ragazza ha fatto per liberarsi dal circolo vizioso che da anni la lega all’ex marito.

Hope (Annika Noelle) non è disposta a credere alle buone intenzioni di Steffy e la accusa di aver volutamente riempito i bicchieri di Liam, pur di cogliere l’occasione di prenderselo.