Beautiful, anticipazioni 21 marzo: Finn a Liam, “hai finito di usare Steffy!”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 21 marzo 2022

Finn (Tanner Novlan) ha un avvertimento per Liam (Scott Clifton): se il padre del bambino è lui – ovvero proprio il dottor Finnegan – il rapporto del giovane Spencer con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dovrà cambiare, nel senso che i giorni in cui la usava come ruota di scorta sono finiti.

Hope (Annika Noelle) continua a non credere che Steffy voglia Finn e non Liam.

Nascondendosi dietro l’amicizia con Carter (Lawrence Saint-Victor), che rappresenta un confine che lui non oltrepasserebbe mai, di fatto Zende (Delon De Metz) rinnega i sentimenti che aveva mostrato per Zoe (Kiara Barnes).