Anticipazioni puntate americane Beautiful: Heather Tom e Katrina Bowden non sono più sotto contratto

I festeggiamenti per il 35° anniversario di Beautiful hanno visto una grande assente che non è passata inosservata agli occhi del pubblico. Come infatti vi avevamo fatto già notare, nella foto ufficiale del cast non è presente Heather Tom, che dal 2007 interpreta Katie Logan.

Leggi anche: Beautiful, news americane: si riaffaccia STEPHANIE (in un modo molto particolare…)

Da qualche tempo il personaggio di Katie non sembra essere tra le priorità degli autori, nonostante alcuni abbozzi di storyline che, ogni tanto, vengono lanciati senza poi essere veramente sfruttati. Il flirt tutto pepe con l’ex figliastro Wyatt Spencer fu liquidato proprio quando le cose iniziavano a farsi interessanti, con la ferma opposizione di Bill Spencer alla relazione: se ricordate, poco tempo prima che Taylor Hayes gli sparasse, Bill aveva fatto consegnare all’ex moglie le carte per l’avvio di una lotta per la custodia del figlio Will.

Beautiful: tutti gli avvicinamenti “falliti” di Katie Logan

A quel punto arrivò il turno di un ritorno di fiamma con Thorne Forrester (i due ebbero una brevissima frequentazione proprio quando la Tom entrò in scena, dopo che Katie impedì alla sorella Donna di sposare Thorne solo per vendicarsi di Stephanie), ma il precoce matrimonio tra i due finì in un lampo. Ne seguì l’ennesima riconciliazione con Bill che terminò con l’ennesima rottura dovuta ai sentimenti dell’editore per Brooke, lasciando in mezzo giusto il tempo di un’ennesima trama a sfondo sanitario in cui Katie ha rischiato di rimetterci la vita.

L’ultima occasione è stato l’avvicinamento con Carter Walton, terminato praticamente prima di iniziare. E da allora le apparizioni in video di Katie si sono fatte ancora più sporadiche…

Beautiful, news americane: il produttore conferma che Heather Tom è fuori dalla soap

A dare indicazioni sullo status di Heather Tom nella soap sono stati la collega Katherine Kelly Lang (Brooke) sui social e il produttore Casey Kasprzyk durante l’ormai settimanale appuntamento con Bold Live sul canale YouTube di Beautiful. Da anni, come più volte vi abbiamo informati, Heather ha avviato una carriera parallela come regista (anche per serie tv di prima serata) e proprio gli attuali impegni lavorativi le impediranno di avere un rapporto continuativo con la soap opera.

Altra assenza è quella di Katrina Bowden e della sua Flo, che latita dagli schermi ormai da molti mesi. Sull’argomento Casey Kasprzyk non ha fornito molte news, rimarcando però che i fan che chiedono di lei sono gli stessi che non hanno risparmiato critiche al personaggio quando era in scena.

Beautiful, puntate americane: anche Donna Logan è sparita…

Gli aficionados intervenuti a Bold Live hanno espresso però il desiderio che ai personaggi, ogni tanto, venga data una giusta chiusura quando vengono depennati improvvisamente. Ma il produttore ha glissato: “A Beautiful, in fondo, nessuno ha mai una vera e propria conclusione“. Ciò indica insomma che c’è sempre la possibilità di ritornare.

Casey Kasprzyk ha inoltre assicurato che Heather Tom continuerà comunque a far parte della famiglia di Beautiful. È la stessa cosa che venne detta riguardo alla Bowden, che non si è più vista nel frattempo. Nei fatti, dunque, entrambe le attrici non sono più sotto contratto!

Beautiful: Ashley Jones (Bridget) presente ai festeggiamenti per i 35 anni della soap

Lo stesso destino, nei mesi scorsi, era toccato a Jennifer Gareis (Donna Logan), la quale, tuttavia, aveva brevemente assaggiato un ritorno in primo piano quando il suo personaggio aveva avuto il magico tocco di guarire Eric Forrester dall’impotenza. Katie e Brooke hanno fatto di tutto per spingere lo stilista a tornare con la sorella, ma Eric si è riconciliato definitivamente con la moglie Quinn, acconsentendo al suo desiderio di vedere Donna licenziata dalla Forrester Creations. Da allora, la mezzana delle sorelle Logan non si è più vista.

A non sfuggire all’attenzione dei fan è stata anche una presenza, quella di Ashley Jones, che detiene il titolo di Bridget Forrester dal 2004. L’attrice è spesso inclusa in questi festeggiamenti ufficiali, per cui al momento la sua partecipazione all’anniversario non suggerisce necessariamente che presto rivedremo la figlia di Eric e Brooke in scena. Tuttavia, se dovesse accadere, si spera sia qualcosa di più significativo dei trascurabili comparsate che l’hanno vista protagonista nell’ultima decade.