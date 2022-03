Beautiful, news americane: si riaffaccia STEPHANIE (in un modo molto particolare…)

Beautiful: Susan Flannery parteciperà a Bold Live

I fan americani di Beautiful, stanno per rivedere Stephanie Forrester… in un certo senso! Il produttore della soap Casey Kasprzyk ha infatti annunciato che l’interprete dell’iconica matriarca, Susan Flannery, sarà presto ospite di Bold Live, lo speciale settimanale che lui conduce su YouTube nel canale ufficiale di Beautiful, dove da qualche mese sono partite tra l’altro le repliche vintage dello show (grazie alla programmazione di tre episodi al giorno, la carrellata di puntate storiche è arrivata all’inizio della terza stagione della soap).

Ancora non è stata resa nota la data in cui la Flannery tornerà ufficialmente a parlare di Beautiful, trasmissione nella quale non è più tornata dalla morte del suo personaggio se non come “voce fuori campo” (quando, in occasione delle sue più recenti nozze con Ridge Forrester, Brooke si è convinta di aver sentito le parole della defunta suocera provenire dal suo ritratto).

Beautiful: ma qual è la vera notizia bomba per il futuro?

Tra l’altro, proprio in concomitanza con il 35° anniversario di Beautiful, nel corso delle puntate saranno inseriti diversi flashback riguardanti Stephanie, che accompagneranno il percorso all’episodio speciale dedicato a Brooke Logan Forrester. Quello della matriarca, dunque, non sarà un vero e proprio ritorno.

Casey Kasprzyk ha rivelato inoltre che il rinnovo biennale e la puntata speciale su Brooke non sono la notizia bomba che, come va ripetendo da settimane, cambierà radicalmente Beautiful influenzandone le vicende negli anni a venire.

Certo, un inaspettato ritorno di Stephanie sarebbe forse l’unica vera notizia bomba che potrebbe sorprendere il pubblico, ma la Flannery ha sempre ribadito che l’addio a Beautiful è definitivo. Solo qualche anno fa l’attrice aveva spiegato i motivi ufficiali del suo ritiro, spiegando che, vivendo fuori Los Angeles, era diventato pesante, anche per ovvi motivi anagrafici, dover vivere in un albergo cinque giorni a settimana per poter partecipare alle riprese sul set.

La Flannery peraltro non aveva lesinato qualche critica, sottolineando come i tagli al budget subiti negli ultimi lustri dal genere soap opera ha portato ad un ritmo di lavoro frenetico: “Spesso non è possibile fare più di un ciak, è impossibile dunque realizzare le scene nella qualità migliore“.

Insomma, Susan ha appeso al chiodo i panni di Stephanie, che tuttavia continuerà sempre ad essere ricordata nella narrazione di Beautiful, e ora l’attrice si presterà ad interagire direttamente con i fan che non l’hanno mai dimenticata. Bold Live è visibile su You Tube anche in Italia, così come le repliche della soap, anche se, ovviamente, in lingua originale.