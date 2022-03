Beautiful, anticipazioni americane: “Sarà una follia!”. Una tragedia? Cresce l’attesa e…

Anticipazioni puntate americane Beautiful: ad aprile un ritorno e… una tragedia?

Sperando che le aspettative su quel “qualcosa di grosso” che starebbe per accadere a Beautiful non si risolvano in un grosso… pesce d’aprile, occhio alle puntate che, negli Stati Uniti, andranno in onda proprio all’inizio del prossimo mese. Ancora non è chiaro se sia arrivato il momento del colpo di scena che, stando a quanto affermato dalla produzione, cambierà la soap negli anni a venire, ma intanto le anticipazioni mostrano effettivamente segnali che qualcosa starebbe per accadere.

Da mesi la narrazione è sostanzialmente ferma alla nuova crisi matrimoniale di Ridge e Brooke Forrester, ma nuovi accadimenti potrebbero dare una scossa e aprire nuove vicende. In particolare, a lasciarlo pensare sono tre nuovi spoiler che ad oggi non sappiamo se siano collegati tra loro o se interesseranno altrettante nuove storyline. Dato il poco tempo necessario affinché si traducano in fatti, è più probabile che siano tutti strettamente associati a quanto sta andando ora in onda, ovvero alla trama che vede Brooke sull’orlo di perdere definitivamente Ridge per aver baciato Deacon, da ubriaca, grazie alle manovre di Sheila Carter.

Beautiful, trame americane: tre spoiler, un unico mistero!

Ma analizziamo, una ad una, le anticipazioni: il primo spoiler segnala che proprio Deacon avrà a che fare con la cosa più sconvolgente della sua vita. L’uomo, per caso, scoprirà che c’è Sheila dietro alla provvisoria perdita di sobrietà da parte della Logan? Certo che è difficile considerarlo come lo choc della vita per lui. Magari, inaspettatamente, le sue speranze per un futuro con Brooke sembreranno esaudirsi?

Una seconda anticipazione, invece, segnala che una famiglia si stringerà unita attorno ad un proprio membro per supportarlo: una tragedia è in arrivo? Qualcuno che appartiene ad uno dei tre clan principali sarà in bilico tra la vita e la morte o subirà un lutto che lo metterà in profonda difficoltà?

Il terzo ed ultimo spoiler, invece, segnala che un volto molto amato sta per tornare a Los Angeles. Si tratterà di un altro ritorno eccellente (e magari meglio sfruttato) dopo quelli di Deacon Sharpe e Sheila Carter? Ma di chi potrebbe trattarsi? I numerosi flashback delle recenti puntate americane su Stephanie Forrester stanno alimentando l’improbabile speranza che possa essere proprio la matriarca interpretata da Susan Flannery a fare un sorprendente ritorno.

Beautiful, news americane: si rivedrà Bridget?

Sebbene sarebbe forse l’unico vero evento che potrebbe cambiare Beautiful, è assai difficile che ciò avvenga. Più realistico potrebbe essere il ritorno di Bridget Forrester, magari stavolta per partecipare in modo significativo alla narrazione della soap. La sua interprete Ashley Jones era presente ai festeggiamenti sul set per il 35° anniversario della soap e, nonostante sia anche vero anche che lei ha sempre continuato ad essere legata allo show (presenziando in simili occasioni anche senza essere coinvolta nelle riprese), con Deacon in città e ancora innamorato di sua madre Brooke… l’occasione propizia per un po’ di dramma ci starebbe tutta!

Uno di questi accadimenti, o tutti insieme, sono il terremoto che da un paio di mesi viene promesso dalla produzione? A sottolineare l’importanza di quanto sta per accadere è stata anche Krista Allen, la nuova interprete di Taylor Hayes. In un podcast l’attrice è infatti tornata sul tema, come più volte fatto nelle scorse settimane, affermando che: “Il colpo di scena cambierà tutto. Avverrà molto presto e sarà una follia quando la storia inizierà ad accadere“.